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  • Ford поделился тизером нового F-150. Премьера пикапа пройдёт на следующей неделе

Ford поделился тизером нового F-150. Премьера пикапа пройдёт на следующей неделе

19.06.2020 231 0 1

Ожидается, что популярный грузовик следующего поколения доберётся до американских дилеров осенью текущего года.

 

История пикапов F-Series началась в 1948 году, когда компания Ford Motor вывела на рынок первенца линейки – Bonus-Built. За прошедшие 72 года сменилось уже тринадцать поколений модели, выпуск актуального стартовал осенью 2014-го, три года спустя грузовик обновили. F-Series остаётся лидером не только в своём сегменте, но и на авторынке США в целом. Так, в первом квартале 2020 года дилеры реализовали 186 562 шт. (-13%). За весь 2019-ый автомобиль разошёлся тиражом 896 526 шт. (-1,4%). Вернуть модели «плюс» вероятно поможет смена поколений, ведь она предполагает в том числе расширение линейки за счёт гибрида и электроверсии.

Тизер нового Ford F-150

В компании назвали дату дебюта Ford F-150 – пикап четырнадцатой генерации представят в следующий четверг, 25 июня. Кроме того, производитель опубликовал первый официальный тизер будущей новинки. На затемнённом снимке «передка» видны очертания боковых зеркал, капота, передних крыльев, а также подчёркнуты С-образные светодиодные дневные ходовые огни пересмотренной головной оптики. 

Рендер нового Ford F-150

Ранее новый пикап уже ловили фотошпионы во время дорожных испытаний, на основе тех снимков дизайнер Kolesa.ru представил, как будет выглядеть «четырнадцатый» Ford F-series. Известно, что у автомобиля будет новая решётка радиатора более узкой формы, с широкой горизонтальной хромированной перекладиной по центру (как и сейчас, у разных версий оформление решётки будет отличаться). Кроме того, видоизменятся боковые зеркала, передний бампер (с горизонтально расположенными «противотуманками»); новыми окажутся фонари и задняя дверь.

По предварительным данным, новый F-150 получит цифровую приборную панель и большой дисплей информационно-развлекательной системы. Его размер пока не сообщается, однако, ранее в Ford отметили, что новую мультимедийную систему SYNC 4 предложат с экранами диагональю 8, 12 и 15,5 дюймов. Помимо этого, пикап получит иные материалы для отделки, новый блок управления «климатом», а также другой руль.

Ожидается, что в моторной гамме «четырнадцатого» F-150 окажутся все двигатели от предшественника. Так, в линейку нынешнего пикапа входят 3,0-литровый дизель V6 с отдачей 253 л.с., 294-сильный V6 Ti-VCT объёмом 3,3 литра; 330-сильный EcoBoost V6 объёмом 2,7 л.с., 3,5-литровый EcoBoost V6, выдающий 380 л.с., а также 400-сильный 5,0-литровый V8. Коробка передач – десятиступенчатый «автомат».

На фото: актуальный Ford F-150
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На фото: актуальный Ford F-150
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Линейку всё-таки обновят: в скором будущем у нового Ford F-150 появится вариант подключаемого гибрида, а в течение ближайшей пары лет семейство пополнится электрической версией. Официальной информации о «начинке» этих модификаций пока нет.

Ford F-150 четырнадцатой генерации доберётся до американских дилеров осенью текущего года. Производитель пока не раскрывает стоимость новинки. Сейчас стартовый ценник модели в Штатах стартует с отметки 28 745 долларов (эквивалентно 2 млн рублей по текущему курсу).

Недавно мы сообщали о том, что ещё один пикап бренда – Ford Ranger – готовится сменить поколение в 2022 году. Он станет тоже получит версию подзаряжаемого гибрида. По предварительным данным, в основу системы ляжет 2,3-литровый турбомотор, который будет работать в тандеме с электродвигателем и 10-ступенчатым «автоматом». Совокупная мощность такой установки может составить 367 л.с.

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