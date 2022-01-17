Ford подготовил Puma Hybrid для гонок: кроссовер пришёл на смену Fiesta WRC

Чемпионат мира по ралли (World Rally Championship, WRC) проводится с 1973 года. Раньше Ford отправлял на эту серию гонок Fiesta, но теперь подготовил преемника – Ford Puma Hybrid. Кстати, в основу субкомпактного паркетника Puma легла Фиеста седьмого поколения, SUV появился на европейском рынке в 2019 году. Сейчас у этого автомобиля есть различные версии, в том числе и «заряженный» вариант – Puma ST.



На фото: Ford Puma Rally1 1 / 2 На фото: Ford Puma Rally1 2 / 2

Теперь место Fiesta в гоночной серии WRC займёт гибрид Ford Puma, соответствующий актуальным правилам Rally1. Так, у этого автомобиля меньшая прижимная сила по сравнению с раллийной версией Fiesta, участницей предыдущих десяти сезонов. Автомобили, подготовленные для гонок, должны использовать пятиступенчатую коробку передач, кроме того, в соответствии с новыми нормами запрещены межосевые дифференциалы.



Ford Puma Rally1 получил уникальный окрас кузова, большое антикрыло на багажной двери, а также иную гибридную «начинку». В основе установки находится рядный турбомотор объёмом 1,6 литра (от Fiesta WRC), которые работает в тандеме с аккумуляторной электрической системой. Совокупная мощность установки составляет 500 л.с., а максимальный крутящий момент – 500 Нм.



Возглавлять команду Ford на World Rally Championship 2022 года будут Крейг Брин и штурман Пол Нэгл. За руль в ходе гоночной серии также сядут Адриан Фурмо, Гас Гринсмит и Себастьян Леб, а их штурманами будут Алекс Кориа, Йонас Андерссон и Изабель Галмич соответственно. Очередной сезон гоночной серии WRC стартует на ралли Монте-Карло в Монако. Он продлится с 20-го по 23 января 2022 года, всего запланировано 17 этапов.



В актуальной линейке Ford Puma предлагается «мягкогибридными» силовыми установками, на основе 1,0-литрового бензинового мотора, их отдача составляет 125 и 155 л.с. (крутящий момент – 210 и 240 Нм соответственно). В состав их установки входит 11,5-киловаттный стартер-генератор, который помогает автомобилю на старте. Они идут в комплекте с шестиступенчатой механической коробкой передач. Привод у этого кроссовера может быть только передним. Отметим, Puma ST оснащается 1,5-литровым трёхцилиндровым турбомотором, его мощность равна 200 л.с., а максимальный крутящий момент – 290 Нм.



Сейчас на одном из крупнейших авторынков Европы, в Германии, цена, согласно официальному местному сайту бренда, стартует с отметки 21 590 евро (эквивалентно примерно 1,88 млн рублей по текущему курсу), а за «заряженный» паркетник Ford Puma ST клиентам придётся заплатить не менее 29 590 евро (около 2,58 млн рублей).

Осенью прошлого года компания обновила Ford Fiesta, правда, большинство изменений носило косметический характер, а технику оставили практически прежней. «Посвежевшая» Фиеста должна появиться у европейских дилеров в начале текущего года. Напомним, в России легковые автомобили марки Ford на данный момент официально не представлены.

