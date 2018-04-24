Особый вариант исполнения предусмотрен для Ranger в топовой модификации Wildtrak с двойной кабиной. Новая спецверсия получила к названию приставку в виде буквы Х. Кузов такого пикапа окрашен в синий «металлик» (впервые для Ranger Wildtrak), решетка радиатор, подножки, ручки дверей, рейлинги и диски выполнены в черном. В том же цвете оформили и салон.

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Ford Ranger Wildtrak X доступен только с жестко подключаемым полным приводом и пятицилиндровым дизелем 3.2 Duratorq мощностью 200 л.с., который работает в паре с шестиступенчатым «автоматом». На «обычном» Ranger Wildtrak этот мотор еще сочетается с 6МКП. Также «просто Wildtrak» и стандартный пикап в Европе можно купить с четырехцилиндровым дизельным мотором 2.2 Duratorq с отдачей в 130 или 160 л.с., у базовой модели, оснащенной этим двигателем, привод может быть задним.

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Публичная премьера спецверсии состоялась в рамках выставки грузовиков в британском Бирмингеме, которая открылась сегодня, 24 апреля. Европейские дилеры уже начали принимать заказы на новинку, однако ее цена пока не объявлена. «Стандартный» Ranger Wildtrak с двигателем 3.2 в Германии, например, стоит от 44 190 евро, что в пересчете на наши деньги составляет около 3 324 000 рублей по актуальному курсу. Wildtrak X, вероятно, окажется немного дороже. Поставки машин начнутся в августе.

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Кстати, накануне новый вариант исполнения появился у конкурента Ford Ranger – пикапа Toyota Hilux. Отметим, по итогам прошлого года модель американского бренда стала самой продаваемой в своем сегменте в Старом свете: в 2017-м было реализовано 44 600 пикапов Ranger. Впрочем, грузовик Тойоты отстает не так уж и сильно: Hilux разошелся по Европе тиражом в 41 044 экземпляра.

В России Ford Ranger не представлен, Hilux же у нас продают, правда спецверсию «японца» для рынка РФ пока не анонсировали.