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Ford создал приключенческий внедорожник на базе Expedition Tremor

12.11.2026 463 0 1
Ford создал приключенческий внедорожник на базе Expedition Tremor

Полноразмерный автомобиль американской марки, получивший ряд дополнений и готовый к путешествиям, выпущен в единственном экземпляре.

Ford выпускает свой большой внедорожник Expedition, ближайшим родственником которого является пикап Ford F-150, с 1996 года. За прошедшее время этот SUV успел четыре раза сменить генерацию, а модель актуального, пятого по счёту поколения, дебютировала в октябре 2024-го, в продажу на американском рынке поступила в начале 2025 года. Отметим, у нынешнего внедорожника имеется версия Tremor.

На фото: щоу-кар Ford Expedition Tremor Overland

Продажи внедорожника росли в течение последних трёх лет, однако в 2026-м пока что наблюдается отрицательная динамика. Так, за первые десять месяцев дилеры в Штатах реализовали 68 817 экземпляров, что на 4,5% меньше, чем за январь-октябрь 2025 года. Не исключено, что привлечь внимание к внедорожнику поможет шоу-кар Ford Expedition Tremor Overland.

О новом проекте компания рассказала сегодня, 12 ноября, а живая презентация пройдёт в конце текущего месяца в рамках выставки в Лос-Анджелесе. Автомобиль, подготовленный для приключений за городом, существует в единственном экземпляре, в серию он не пойдёт. Однако в компании ждут отклика клиентов и изучают того, «какими могут стать автомобили марки в будущем».

Ford Expedition Tremor Overland разработан при участии специалистов Ford Design, Ford Customization и в партнёрстве с Fox Factory Vehicles. В основу приключенческого шоу-кара легла версия Expedition Tremor 2025 модельного года, но она получила ряд изменений. Так, внедорожнику достались чёрные колёсные диски Raptor R с бедлоками, обутые в шины BFGoodrich All-Terrain T/A KO2.

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Ещё шоу-кару положены модульный передний бампер от F-150 Tremor (со встроенным креплением для лебёдки), подножки в стиле Raptor, модернизированные противоскользящие накладки, 2,0-дюймовый лифт-комплект с койловерами Fox 2.0 Performance и дорожный просвет, подросший до 10,6 дюйма (то есть до 269 мм).

Помимо этого, Ford Expedition Tremor Overland досталась модернизированная система промежуточного охлаждения двигателя, багажник на крыше с дополнительной светотехникой и со складной палаткой Yakima SkyRise HD, лестница, а также боковой тент. Шоу-кар, кузов которого выполнен в белом цвете, дополнен особенной графикой и различными оранжевыми вставками.

На сегодняшний день стартовая стоимость стандартного полноразмерного внедорожника Ford Expedition 2027 модельного года на американском рынке составляет 63 920 долларов (эквивалентно примерно 5,3 млн рублей по текущему курсу). Покупка исполнения с прибавкой Tremor к названию обойдётся в 82 720 долларов (около 6,86 млн рублей), а за топовый вариант здесь просят не менее 83 015 долларов (около 6,89 млн рублей). Ранее мы сообщали о том, что Expedition отметил 30-летие спецверсией в цвете спорткара Ford Mustang Dark Horse.

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