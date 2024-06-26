Forthing назвал стоимость минивэна Yacht местной сборки и снизил ценник кроссовера T5 Evo

На российском заводе в текущем году стартовало мелкоузловое производство семиместного автомобиля китайского бренда. В ближайшее время эти машины поступят в продажу.

Марка Forthing (она же Fengxing) принадлежит поднебесному концерну Dongfeng. Она представила серийную версию минивэна Yacht (в переводе с английского означает «яхта») весной 2022-го. О том, что этот бренд выходит на российский рынок, стало известно в прошлом году. Здесь продажей и гарантийным обслуживанием автомобилей Forthing занимается официальный дистрибьютор «Иксен Моторс Рус».

На фото: Forthing Yacht

Изначально представленные в российской линейке Forthing Yacht поставлялись из Китая: их производство было налажено на предприятии Dongfeng Liuzhou Motor. Теперь, в 2024-м, в РФ стартовала мелкоузловая сборка этих минивэнов – на базе сваренных и окрашенных кузовов. Выпуск налажен на калининградском заводе Автотор. Как отметили в Ixen Motors Rus, в конструкцию семиместного автомобиля «были интегрированы ключевые адаптации и улучшения».



Ещё в компании добавили, что стоимость Forthing Yacht в результате перехода на местную сборку удалось сократить на 790 тыс. рублей. Так, рекомендованная розничная цена сошедшего с конвейера в РФ минивэна составляет 3 400 000 рублей. Дистрибьютор пояснил, что снизить ценник удалось за счёт заказа большой партии машинокомплектов, а также благодаря действующим программам субсидирования.



На фото: салон Forthing Yacht 1 / 4 На фото: салон Forthing Yacht 2 / 4 На фото: салон Forthing Yacht 3 / 4 На фото: салон Forthing Yacht 4 / 4

Местная сборка внесла коррективы в Forthing Yacht. Так, у машин из Китая предусмотрено два капитанских кресла во втором ряду, так как компоновка минивэна, выпущенного в России, предполагается трёхместный диван по центру (2+3+2). Отметим, у местной модели в списке оборудования числятся обогрев лобового стекла и подогрев рулевого колеса, а также они получили полностью локализованную мультимедийную систему.



В основе Forthing Yacht лежит модульная платформа EMA. Габаритная длина минивэна составляет 4850 мм, ширина – 1900 мм, высота – 1715 мм, а расстояние между осями – 2900 мм. Дорожный просвет равен 160 мм. Под капотом у этого автомобиля располагается 1,5-литровый турбомотор Mitsubishi, отдача которого равна 197 л.с., в пару к нему предлагается семиступенчатый робот с двумя мокрыми сцеплениями.

На фото: Forthing T5 Evo 1 / 3 На фото: Forthing T5 Evo 2 / 3 На фото: Forthing T5 Evo 3 / 3

Кроме того, недавно стали известны цены Forthing T5 и T5 Evo российской сборки. Рекомендованная розничная цена кроссовера T5, ставшего новинкой для местной линейки марки, составляет 1 900 000 рублей.



Рекомендованная розничная стоимость паркетника Forthing T5 местного выпуска составляет 2 600 000 рублей. Указанный ценник на 890 000 рублей дешевле по сравнению с импортируемыми из Китая экземплярами этой модели.