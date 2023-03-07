Французский шинник Michelin продаёт свой российский завод

Компания Michelin стала первым иностранным глобальным шинником, который локализовал выпуск продукции под своим брендом в РФ. Завод французской фирмы, расположенный в Московской области (Давыдово), был открыт в 2004 году. Производственная мощность этой площадки рассчитана на ежегодный выпуск до 2 млн покрышек. Приоритетное направление – резина для легковых автомобилей, на конвейере были и летние, и зимние шины. В основном локализованная продукция была предназначена для российского рынка, но часть объёма выпуска экспортировали.

Шинный завод Michelin был отправлен в простой в середине марта 2022 года. Несколькими месяцами позже, в конце июня, руководство компании объявило о том, что планирует передать все свои российские активы локальному менеджменту, в итоге местное представительство бренда должно было начать существовать как независимая структура. Кстати, тогда же Дмитрий Молоканов, глава офиса в РФ, отмечал, что планируется «изучить сценарии для автономной работы завода по производству шин и перезапустить производство шин других брендов в Давыдово».



Теперь «Коммерсант» со ссылкой на собственные источники, сообщает о том, что компания Michelin нашла покупателя для своего российского бизнеса. Его роль, по данным издания, исполнит ООО «Пауэр Интернэшнл-шины» – дистрибутор продукции Michelin и других брендов. Известно, что эта компания в октябре прошлого года получила сертификаты соответствия на покрышки китайской марки Hifly для легковых машин и грузовиков. Не исключено, что новый владелец впоследствии сможет перезапустить завод в Давыдово. Правда, вероятно, на это понадобится не менее года, так считает глава «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров.

По сведениям источников издания, сделка по продаже российского бизнеса Michelin уже близка к завершению. Представители французского шинника пока лишь отметили, что возможная продажа активов в РФ рассматривается, но не стали распространяться о потенциальном покупателе и не раскрыли перспективы завода в Подмосковье. Стоит отметить, что в декабре 2022 года ООО «Мишлен» зарегистрировало домен davydovotyres.ru. В компании рассказали, что используют его, как и некоторые другие, для своих внутренних процессов.



Ранее на выпуск шин в РФ приходился 1% от общего объёма производства компании Michelin, а доля продукции, проданной на российском рынке, от совокупного объёма продаж составляла 2%. По подсчётам французского шинника, убыток группы в РФ (от обесценения по балансовым рискам) составил 139 млн евро, ещё 13 млн евро понадобилось на реструктуризацию бизнеса Fenner в Великобритании (в основном именно она отвечала за обслуживание российского рынка).



В последние несколько лет на российском рынке легковых шин ежегодно продавалось примерно по 30-40 млн покрышек в год. При этом среди иностранных марок самой востребованной оставалась финская Nokian Tyres. Напомним, эта компания сейчас заключает сделку по продаже «Татнефти» своего завода во Всеволожске (Ленинградская область), его производственная мощность рассчитана на 17 млн шин в год). Ранее сообщалось, что здесь будет налажено производство автомобильной резины под другим брендом.