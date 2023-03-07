Заводы ×

Французский шинник Michelin продаёт свой российский завод

07.03.2023 45 0 0

Предприятие по производству шин, расположенное в Подмосковье, вероятно, перейдёт дистрибутору продукции марки.

Компания Michelin стала первым иностранным глобальным шинником, который локализовал выпуск продукции под своим брендом в РФ. Завод французской фирмы, расположенный в Московской области (Давыдово), был открыт в 2004 году. Производственная мощность этой площадки рассчитана на ежегодный выпуск до 2 млн покрышек. Приоритетное направление – резина для легковых автомобилей, на конвейере были и летние, и зимние шины. В основном локализованная продукция была предназначена для российского рынка, но часть объёма выпуска экспортировали.

Шинный завод Michelin был отправлен в простой в середине марта 2022 года. Несколькими месяцами позже, в конце июня, руководство компании объявило о том, что планирует передать все свои российские активы локальному менеджменту, в итоге местное представительство бренда должно было начать существовать как независимая структура. Кстати, тогда же Дмитрий Молоканов, глава офиса в РФ, отмечал, что планируется «изучить сценарии для автономной работы завода по производству шин и перезапустить производство шин других брендов в Давыдово».

Теперь «Коммерсант» со ссылкой на собственные источники, сообщает о том, что компания Michelin нашла покупателя для своего российского бизнеса. Его роль, по данным издания, исполнит ООО «Пауэр Интернэшнл-шины» – дистрибутор продукции Michelin и других брендов. Известно, что эта компания в октябре прошлого года получила сертификаты соответствия на покрышки китайской марки Hifly для легковых машин и грузовиков. Не исключено, что новый владелец впоследствии сможет перезапустить завод в Давыдово. Правда, вероятно, на это понадобится не менее года, так считает глава «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров.

По сведениям источников издания, сделка по продаже российского бизнеса Michelin уже близка к завершению. Представители французского шинника пока лишь отметили, что возможная продажа активов в РФ рассматривается, но не стали распространяться о потенциальном покупателе и не раскрыли перспективы завода в Подмосковье. Стоит отметить, что в декабре 2022 года ООО «Мишлен» зарегистрировало домен davydovotyres.ru. В компании рассказали, что используют его, как и некоторые другие, для своих внутренних процессов.

Ранее на выпуск шин в РФ приходился 1% от общего объёма производства компании Michelin, а доля продукции, проданной на российском рынке, от совокупного объёма продаж составляла 2%. По подсчётам французского шинника, убыток группы в РФ (от обесценения по балансовым рискам) составил 139 млн евро, ещё 13 млн евро понадобилось на реструктуризацию бизнеса Fenner в Великобритании (в основном именно она отвечала за обслуживание российского рынка).

В последние несколько лет на российском рынке легковых шин ежегодно продавалось примерно по 30-40 млн покрышек в год. При этом среди иностранных марок самой востребованной оставалась финская Nokian Tyres. Напомним, эта компания сейчас заключает сделку по продаже «Татнефти» своего завода во Всеволожске (Ленинградская область), его производственная мощность рассчитана на 17 млн шин в год). Ранее сообщалось, что здесь будет налажено производство автомобильной резины под другим брендом.

Россия шины и диски производство бизнес заводы

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Популярные вопросы Официально: можно ли разговаривать по телефону, стоя в пробке Мы уже рассказывали о том, почему запрещено разговаривать по телефону за рулем, какой штраф за это предусмотрен и можно ли получить его с автоматической камеры. Но сегодня мы закроем неодно... 469 0 3 06.03.2023
Статьи / Бизнес От первых клиентов до полноценного бизнеса: как заработать на грузоперевозках с Авито Услугами Скажу, наверное, банальную вещь, но денег хочется всегда и всем. И для большого числа владельцев малотоннажного транспорта, фургонов и каблучков источником стабильного заработка стала сфера... 614 0 0 06.03.2023
Статьи / Гаджеты «1000 ампер в номинале, 2000 – в пике!». Обзор ультракомпактного мобильного пускового устройства ПускАч JS 10000 Пусковые устройства на литий-ионных батареях становятся мощнее и при этом компактнее. Если раньше размер смартфона имели лишь самые маломощные «бустеры», то сегодня в таких габаритах предлаг... 933 0 3 06.03.2023

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Тест-драйв электромобиля Evolute i-Pro: «зеленоглазое такси» за три миллиона Первый серийный российский электромобиль – так называют Evolute i-Pro. Седаны липецкой сборки уже можно купить за 2,07 млн рублей с учетом госсубсидии. По нынешнем временам не так уж и дорог... 12516 21 4 15.11.2022
Тест-драйвы / Тюнинг Комплектация, которой не было: тюнинг Subaru Forester II SG Отношение к тюнингу даже в среде автовладельцев может быть разным: кто-то фанатеет от любых доработок, кто-то увлекается стайлингом, кто-то любит слиперы, а кто-то (например, я) вообще прох... 11091 3 2 11.11.2022
Тест-драйвы / Тест-драйв Между Tiggo и Exeed: тест-драйв Omoda C5 Логика маркетологов бывает непостижима… Этот автомобиль в Китае продается как одна из моделей марки Chery. Модель свеженькая – представили ее в ноябре 2021 года на автосалоне в Гуанчжоу, но... 10744 4 3 08.11.2022
Change privacy settings