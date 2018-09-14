Фура без кабины и без водителя: Volvo воплотила в реальность страшный сон дальнобойщика

Volvo Trucks представила беспилотный седельный тягач Vera с электрической силовой установкой. Места для человека в нем нет в принципе.

Беспилотным грузовиком сегодня мало кого удивишь — запустить такие машины обещают многие автопроизвоидители, но почти все такие проекты, в том числе электрическая фура Tesla Semi, имеют традиционную кабину для водителя, где человеку как минимум отводится роль наблюдателя, которому в сложной ситуации необходимо взять управление на себя.

Седельный тягач Vera, разработанный грузовым подразделением компании Volvo, — гость из более отдаленного будущего, когда услуги человека в транспортных системах окажутся невостребованными в принципе, и все будут делать роботы.

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В этом дивном новом мире у грузовиков не будет места водителя и кабины, а всю полезную площадь машины и прицепа можно отдадут под грузы. Такой проект, в частности, недавно представил концерн Daimler — электрический беспилотник Vision Urbanetic в грузовом варианте представляет собой едущий по дороге большой чемодан без окон и дверей. Volvo Vera из той же серии, только в отличие от даймлеровского концепта, шведский беспилотный тягач создавался с прицелом на решение не абстрактных, а конкретных транспортных задач на локальных территориях — например в портах и в логистических центрах.

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Vera может путешествовать и по дорогам общего пользования, но на относительно небольшие расстояния, ограниченные емкостью АКБ (конкретная цифра не называется). Соответственно с учетом небольших скоростей и расстояний аэродинамикой можно пренебречь, поэтому пусть вас не смущает открытая всем ветрам передняя отвесная стенка прицепа — для «дальнего боя», очевидно, будут использоваться другие тягачи. Что до локальных территорий, то их, по задумке разработчиков из Volvo Trucks, будут целиком и полностью обслуживать самоходные «тележки» типа Vera, связанные друг с другом и электронным мозговым центром через облачный сервис. Искусственный интеллект будет сам определять очередность, время и место погрузки/разгрузки на терминале с учетом сотни различных технических факторов и максимальной экономической эффективности. Понятно, что работать такая система может круглосуточно и без обедов — только успевай заряжать батарейки. И понятно, что многие работяги-водители при такой умной и самостоятельной системе останутся без работы…

Некоторые российские дальнобойщики уже сейчас всерьез опасаются остаться конкуренции со стороны беспилотников, ведь разработкой систем автономного вождения вовсю занимаются КАМАЗ и НАМИ. Но в Европе, если верить пресс-службе Mercedes-Benz Vans, ситуация иная: транспортные компании испытывают острый дефицит в водителях, поэтому разработчики грузовиков форсируют разработку беспилотных машин.