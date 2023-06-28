Фургоны Sollers Atlant: теперь и в Яндекс Драйве

28.06.2023 54 0 0

Сто новых фургонов Sollers Atlant уже доступны в приложении Драйва в Москве.

Sollers Atlant оснащен 135-сильным дизельным двигателем и шестиступенчатой механической коробкой передач. В грузовой отсек шириной 1840 мм помещаются три европаллеты. 

Фургоны и шаттлы Драйва помогают пользователям решать личные задачи. Например, перевезти вещи в новую квартиру. Также они могут быть полезны и малому бизнесу для перевозок небольших партий товаров в другой город. 

С июня 2022 года по июнь 2023 года частные пользователи Драйва в среднем проводили 91 минуту за рулем грузовых авто, а средняя дистанция поездки составила 32 километра. Самый длинный маршрут составил  4059 км, а максимальное время аренды – 43 800 минут или 30 с небольшим дней.

Перемещаться на Sollers Atlant можно по всей зоне работы Драйва, а завершить поездку необходимо между МКАД и ТТК, за исключением особых зон. Арендовать фургоны можно как поминутно, так и по часам или дням.

Арендовать фургоны могут пользователи старше 21 года со водительским стажем более двух лет.

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