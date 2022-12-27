GAC Aion Hyper GT: ещё один китайский конкурент Porsche Taycan и Tesla Model S

В китайском автопроме события развиваются быстро: Aion появился в 2018 году как электромобильный суббренд GAC, в 2020 году его открепили от материнской марки и отправили в самостоятельное плавание, а минувшей осенью Aion фактически был перезапущен — появилась новая эмблема в виде галочки поверх ромбика (раньше использовалась залитая синевой эмблема GAC) и анонсирована многообещающая линейка спортивных моделей с приставкой Hyper.

Флагманом в спортивной линейке будет 1225-сильный полноприводный электрический гиперкар Hyper SSR, его представили в сентябре и обещают запустить в производство осенью 2023 года. Теперь же анонсирована вторая модель — фастбек (седан без чётко выраженного третьего объёма) Hyper GT, опубликованы дизайнерский скетчи, а полноценная премьера состоится уже 30 декабря, чему удивляться не стоит, так как в Китае Новый год наступит только 22 января, до него ещё работать и работать.



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Потребительский сайт Aion сообщает, что в основе Hyper GT лежит некая передовая модульная платформа AEP 3.0. В кузов будут интегрированы 39 органов искусственного зрения, в том числе лидары третьего поколения — обещано, что автомобиль распознает опасность даже в дождь, снег и туман.



Корма Hyper GT, судя по эскизам, снабжена антикрылом. Передние двери поднимаются вверх, как у Hozon Neta S — это один из главных китайский конкурентов. Подробностей о технической начинке почти нет: известно, что Aion Hyper GT будет предлагаться с одномоторной либо двухмоторной силовой установкой, причём даже одномоторная обеспечит впечатляющую динамику — сможет разогнать машину до 100 км/ч за 4,9 с. Батарею можно будет заряжать за считанные минуты на мощности 480 кВт.



Сохранятся ли в будущем в гамме Aion относительно доступные «электрички» или акцент будет сделан исключительно на премиум- и лакшери-сегментах, пока неизвестно.

