GAC анонсировал купеобразный кроссовер Hyptec S600: не такой уж он и новый

В качестве совершенно нового кросс-купе бренд Hyptec позиционирует модернизированную модель HT. Паркетник изменился внешне и слегка подрос. Кроме того, наряду с чисто электрической версией покупателям предложат еще и гибрид.

Принадлежащая концерну GAC марка Hyptec анонсировала купеобразный кроссовер с индексом S600. Пятидверку уже показали онлайн, а также избранной публике. Полноценную премьеру паркетник справит на Пекинском автосалоне, который откроется в конце этой недели. Сам бренд позиционирует S600 в качестве совершенно новой модели, на деле же перед нами – модернизированный кроссовер Hyptec HT. Исходный паркетник, напомним, в строю с 2023 года, причем он дебютировал еще под маркой Hyper (в Hyptec ее переименовали в 2024-м).

Hyptec S600

Если сравнивать с HT, то у Hyptec S600 иное оформление передней части и кормы. «Купе» досталась двухэтажная головная оптика в стиле кроссовера Hyptec HL, вместо гладкой панели спереди появилась широкая рельефная вставка, заменили бамперы, а задние фонари сделали в виде единой плашки, которая к тому же способна устраивать световое шоу.

Hyptec S600 1 / 2 Hyptec S600 2 / 2

Как и исходнику, новому купеобразному кроссоверу еще положен автопилот с лидаром над лобовым стеклом. Кстати, у Hyptec HT еще есть версия с поднимающимися вверх задними дверями, но для свежего паркетника такая фишка не заявлена.

Hyptec S600 1 / 6 Hyptec S600 2 / 6 Hyptec S600 3 / 6 Hyptec S600 4 / 6 Hyptec S600 5 / 6 Hyptec S600 6 / 6

Длина Hyptec S600 равна 5015 мм, ширина – 1933 мм, высота – 1700 мм. Размеры актуального Hyptec HT: 4935/1920/1700 мм. Колесную базу растянули на символический миллиметр до 2936 мм.

Hyptec S600

Интерьер на отдельных картинках пока не продемонстрировали. На одном из имеющихся изображений видно, что Hyptec S600 имеет новый, более крупный приборный экран.

Hyptec S600 1 / 2 Hyptec S600 2 / 2

О технике марка еще не рассказала, но переименованный паркетник уже сертифицировали, так что кое-какие подробности о силовых установках известны. Hyptec S600 будет доступен в виде гибрида или полноценного электрокара. Первая модификация – это работающий в режиме генератора бензиновый турбомотор 1.5 мощностью 160 л.с. и вроде бы один электродвигатель. Некоторые китайские СМИ также пишут, что гибрид укомплектован батареей емкостью 36,03 кВт*ч. Электрический Hyptec S600 якобы получил 340-сильный двигатель, данных об аккумуляторе пока нет. Прежний Hyptec HT – это только электрокар, у него тот же 340-сильный электромотор на задней оси и батарея емкостью 83,3 или 99,5 кВт*ч, запас хода – 672 или 825 км по циклу CLTC.

Исходный Hyptec HT 1 / 3 Исходный Hyptec HT 2 / 3 Исходный Hyptec HT 3 / 3

Больше информации о Hyptec S600 появится после презентации в Пекине, тогда же, как ожидается, в Китае откроют прием «слепых» заказов, то есть без объявления цен.