ГАЗ оснастил Газель NN «роботом» собственной разработки

Новая коробка дебютировала на фургоне, правда, это все еще выставочный образец.

Премьера Газели NN с пятиступенчатой роботизированной коробкой состоялась в рамках выставки коммерческого транспорта Comtrans-2023, которая открылась во вторник, 5 сентября, в Москве. Как отмечается в релизе ГК «Современные транспортные технологии» (ГК «СТТ»), дистрибьютора коммерческой техники в РФ, новая трансмиссия спроектирована в инженерном центре Горьковского автозавода.

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«Роботизированная трансмиссия с автоматическим переключением передач состоит из однодискового сухого сцепления и механической коробки передач, дополненных актуаторами и блоком управления. Один из актуаторов отвечает за выжим вилки сцепления, другой – за перемещение штоков коробки передач», — говорится в сообщении ГК «СТТ».



Также заявлено, что Газель NN с «роботом» адресована, прежде всего, городским службам доставки, водителям которых приходится работать в условиях интенсивного трафика с частым переключением передач. Ну и еще роботизированная коробка подойдет всем «заинтересованным в повышении комфорта».



«Роботом» укомплектован фургон с дизелем 2.5 (149,6 л.с.), односкатным задним мостом и средней высотой крыши. При этом объявлено, что такой автомобиль представлен в статусе опытного образца, а вот сроки серийного выпуска Газелей с роботизированной коробкой пока не озвучены.



Между тем на Comtrans-2023 работает корреспондент Kolesa.ru, так что в ближайшее время на нашем сайте появятся материалы, посвященные премьерам ГАЗа и других автопроизводителей.