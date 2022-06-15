«Газпром нефть» разработала технологию производства экологичных биоразлагаемых канистр для моторных масел. Упаковка состоит из органических компонентов и полностью утилизируется в 20 раз быстрее обычного пластика. Технология позволяет снизить расходы вторичной переработки канистр. Выпуск тестовой партии в новых экологичных канистрах планируется на Омском заводе смазочных материалов «Газпром нефти».

Биоканистра, разработанная в компании, обладает всеми потребительскими свойствами обычной пластиковой упаковки. В ее состав входит специальный бионаполнитель, благодаря чему упаковка сохраняет прочность в течение всего срока годности масел. Эти же органические элементы способствуют ее полному разложению в естественных условиях при воздействии солнечного света, кислорода и воды. Новая упаковка успешно прошла лабораторные тестирования на кафедре химии инновационных материалов и технологий Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова. Срок безопасной утилизации биоканистры был подтвержден в ходе опытных испытаний, моделирующих различные природные условия.

Анатолий Скоромец, генеральный директор «Газпромнефть-смазочные материалы»:



«Наши продукты постоянно совершенствуются в соответствии с запросами рынка. Мы создаем не только новые рецептуры и технологии производства смазочных материалов, но и активно работаем над повышением экологичности их использования и хранения. Уже созданы опытные образцы новой биоупаковки емкостью от 1 до 5 литров – наиболее востребованной на рынке. Сейчас мы патентуем технологию для дальнейшего промышленного применения. Уверены, ее внедрение позволит применить качественно новый подход к созданию универсальной и экологически безопасной упаковки».

Петр Пантюхов, заведующий научной лабораторией «Перспективные композиционные материалы и технологии» РЭУ им. Г. В. Плеханова», кандидат химических наук:

«Исследование биоразложения толстостенной пластиковой упаковки проводится впервые – мы не нашли похожего опыта нигде в мире. Результаты предварительных климатических испытаний дали хороший результат. Таким образом мы решаем сложную задачу: за счет изменения состава канистры сократить время естественного биоразложения полимерного материала с 400 до 20 лет. При этом прочность упаковки, ее барьерные свойства и морозостойкость не пострадают».