Авто и технологии ×
  • "Газпром нефть" будет выпускать биоразлагаемые канистры для моторного масла

"Газпром нефть" будет выпускать биоразлагаемые канистры для моторного масла

15.06.2022 99 0 0

«Газпром нефть» разработала технологию производства экологичных биоразлагаемых канистр для моторных масел. Упаковка состоит из органических компонентов и полностью утилизируется в 20 раз быстрее обычного пластика. Технология позволяет снизить расходы вторичной переработки канистр. Выпуск тестовой партии в новых экологичных канистрах планируется на Омском заводе смазочных материалов «Газпром нефти».

 

Биоканистра, разработанная в компании, обладает всеми потребительскими свойствами обычной пластиковой упаковки. В ее состав входит специальный бионаполнитель, благодаря чему упаковка сохраняет прочность в течение всего срока годности масел. Эти же органические элементы способствуют ее полному разложению в естественных условиях при воздействии солнечного света, кислорода и воды. Новая упаковка успешно прошла лабораторные тестирования на кафедре химии инновационных материалов и технологий Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова. Срок безопасной утилизации биоканистры был подтвержден в ходе опытных испытаний, моделирующих различные природные условия.

Анатолий Скоромец, генеральный директор «Газпромнефть-смазочные материалы»:

«Наши продукты постоянно совершенствуются в соответствии с запросами рынка. Мы создаем не только новые рецептуры и технологии производства смазочных материалов, но и активно работаем над повышением экологичности их использования и хранения. Уже созданы опытные образцы новой биоупаковки емкостью от 1 до 5 литров – наиболее востребованной на рынке. Сейчас мы патентуем технологию для дальнейшего промышленного применения. Уверены, ее внедрение позволит применить качественно новый подход к созданию универсальной и экологически безопасной упаковки».

Петр Пантюхов, заведующий научной лабораторией «Перспективные композиционные материалы и технологии» РЭУ им. Г. В. Плеханова», кандидат химических наук: 

«Исследование биоразложения толстостенной пластиковой упаковки проводится впервые – мы не нашли похожего опыта нигде в мире. Результаты предварительных климатических испытаний дали хороший результат. Таким образом мы решаем сложную задачу: за счет изменения состава канистры сократить время естественного биоразложения полимерного материала с 400 до 20 лет. При этом прочность упаковки, ее барьерные свойства и морозостойкость не пострадают».

авто и технологии

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Авто недели Без сделок с чувством прекрасного: стоит ли покупать Renault Symbol II за 400 тысяч рублей Цены на автомобили продолжают скакать, как в припадке, а потребность купить дешевую машину для каждодневных задач у многих никуда не пропала. Мы уже рассуждали о том, что ради экономии можно... 973 7 1 14.06.2022
Статьи / Популярные вопросы Запрет на регистрацию: стоит ли покупать машину с ним и можно ли его снять Иногда в продаже можно увидеть заманчиво дешевые автомобили, в описании которых содержится важная фраза: «запрет на регистрационные действия». Что это такое, можно ли от него избавиться и че... 1807 0 15 13.06.2022
Статьи / Интересно 5 причин покупать и не покупать Citroen C-Crosser Citroёn C-Crosser – автомобиль уникальный. С одной стороны, если у нас «французов» за что-то и любили, так это за самобытный дизайн. Но у C-Crosser его практически нет: это клон Mitsubishi O... 3959 3 2 12.06.2022

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Редкость в кубе: опыт владения Chrysler 300С Touring Chrysler 300С в нашей стране – до сих пор один из самых распространенных «американцев», любимый самыми разными слоями населения, от интеллигентов до маргиналов, от рациональных технарей до ю... 11981 14 11 10.02.2022
Тест-драйвы / Тест-драйв Полный привод, самый мощный мотор и силы в запасе: первый тест Chery Tiggo 8 PRO MAX Появление в российской линейке Chery модели Tiggo 8 PRO MAX можно назвать знаковым для бренда. Почему? Да хотя бы потому, что это первый с 2014 года полноприводный кроссовер Chery, приехавши... 11665 12 44 29.04.2022
Тест-драйвы / Тест-драйв Дизель против даунсайзинга и за что же голосуют рублем: тест-драйв Renault Duster TCe и dci На Duster мы ездили уже минимум трижды: сначала был премьерный тест-драйв, затем поездка в Дагестан на машинах с ручными коробками передач, а в последнем путешествии в Тулу мы обкатывали... 9284 4 1 19.01.2022
Обсуждаемое
65 Седан 5 причин покупать и не покупать Volkswagen Jetta VI
63 Седан Больше Camry, с V6 и дешево: стоит ли покупать Peugeot 607 за 500 тысяч рублей
63 Седан Volkswagen Passat B6 с пробегом: опасные процессы под краской и слишком много проводов
Больше
Change privacy settings