«Газпром нефть» развивает сеть зарядных станций в Европейской части страны и на Урале

Мы верим в региональное развитие. Мы видим уже в том числе большой импульс развития в таких регионах, как Челябинская область, Краснодарский край, города Екатеринбург и Новосибирск. Количество электромобилей достаточно существенно растет.
По его словам, компания уделяет внимание обеспечению качества оказываемой услуги зарядки электромобилей. Для этого разработана методика тестирования устойчивости и стабильности зарядных станций, которое проводится совместно с производителями оборудования и позволяет проверить все сценарии взаимодействия с пользователями еще до ввода станции в эксплуатацию.
Как отметили в компании, в текущем году планируется расширение сети ЭЗС до 140 электрозарядных станций, в том числе на федеральных трассах и в регионах Центрального, Приволжского, Северо-Западного, Южного и Уральского федеральных округов. Зарядные станции «Розетка» будут размещены как на АЗС сети «Газпромнефть», так и в партнерских локациях.
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