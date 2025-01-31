«Газпром нефть» развивает сеть зарядных станций в Европейской части страны и на Урале

По данным Минэкономразвития, число зарегистрированных в России электромобилей за 2024 год возросло с 41 тыс. до более чем 60 тыс. единиц. В ответ на растущий спрос на услуги зарядки электротранспорта компания «Газпром нефть» развивает техническую инфраструктуру и сервисы для владельцев электрокаров. В настоящий момент зарядные станции компании под брендом «Розетка» работают на АЗС «Газпромнефть» и на парковках партнёров в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях.

Мы верим в региональное развитие. Мы видим уже в том числе большой импульс развития в таких регионах, как Челябинская область, Краснодарский край, города Екатеринбург и Новосибирск. Количество электромобилей достаточно существенно растет. Александр Сулин в эфире телеканала НТВ руководитель центра по развитию программы электромобильности «Газпром нефти»

По его словам, компания уделяет внимание обеспечению качества оказываемой услуги зарядки электромобилей. Для этого разработана методика тестирования устойчивости и стабильности зарядных станций, которое проводится совместно с производителями оборудования и позволяет проверить все сценарии взаимодействия с пользователями еще до ввода станции в эксплуатацию.

Как отметили в компании, в текущем году планируется расширение сети ЭЗС до 140 электрозарядных станций, в том числе на федеральных трассах и в регионах Центрального, Приволжского, Северо-Западного, Южного и Уральского федеральных округов. Зарядные станции «Розетка» будут размещены как на АЗС сети «Газпромнефть», так и в партнерских локациях.