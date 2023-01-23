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  • Geely анонсировала новую «престижную» серию и засветила её первенца

Geely анонсировала новую «престижную» серию и засветила её первенца

23.01.2023 444 0 1

У первой модели семейства будет кузов «а-ля фастбек» и довольно эффектный дизайн.

Компания Geely анонсировала на своих страницах в китайских соцсетях новую серию моделей «среднего и высокого классов». Объявлено, что это будут гибриды и электрокары, но подробности о начинке еще не раскрыты. Первенцем же станет не то седан, не то лифтбек с купеобразным кузовом: безымянная пока модель засвечена на видеотизере, сообщается, что она выйдет на рынок уже в этом году.

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Расположенные рядом друг с другом ручки дверей (ну или их подобие) намекают на то, что задние двери распахиваются против хода движения. Стало быть, перед нами еще концепт, ведь серийной машине такое решение вряд ли достанется, как и светящиеся треугольники на колесах. А вот остальные дизайнерские «фишки» должны сохранить. Среди таковых – «приплюснутый» передок, диодные L-образные ходовые огни в фарах и «многослойные» задние фонари.

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К слову, пока точно неизвестно, будут ли новые электрифицированные модели продавать под собственным брендом материнской компании Geely Auto, или же для них создадут отдельную марку.

Между тем в этом году непосредственно под брендом Geely представят и «традиционные» новинки. Одной из них станет паркетник с заводским индексом G426 (или G425): не исключено, что такой SUV будут позиционировать в качестве Binyue следующего поколения (в РФ актуальный кросс зовется Coolray). Что же касается России, то в 2023-м до нас все-таки должен добраться кроссовер Monjaro (изначально его планировали вывести на рынок в 2022-м).

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