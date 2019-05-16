Geely Emgrand X7 избавился от фонарей «под Volvo» и стал мощнее

Раскрыт дизайн рестайлингового паркетника Vision X6 – так на домашнем рынке зовется модель, у нас известная под именем Emgrand X7. В продажу модернизированный кросс, вероятно, поступит уже в этом году.

На нашем рынке сегодня представлен Emgrand X7 после второго рестайлинга, то есть образца 2016 года. Однако в Китае с 2018-го продают в третий раз обновленный SUV. А скоро на родине Geely снова предложат модернизированный паркетник. Интерьер такого Vision X6 рассекретили на шпионских фото в начале мая, теперь же в базе местного министерства промышленности появились снимки машины в полный рост.

Паркетник получил другие передний бампер и радиаторную решетку, у фар прежняя форма, но «начинку» заменили. Корма же полностью переделана: багажная дверь – новая, от вертикальных фонарей а ля Volvo отказались, они теперь выполнены в стиле дебютировавшего недавно кросса Geely Binyue («бинью», он же SX11).

Внутри «икс-шестой» от Geely тоже кардинально преобразился: в салоне новая передняя панель, иные «приборка», рычаг переключения передач и блок управления климатической установкой, плюс появился «парящий» экран мультимедийной системы, из-за чего центральные дефлекторы обдува пришлось перенести ниже.

Еще в прошлом году Vision X6 обзавелся в Китае бензиновой «турбочетверкой» 1.4. По предварительным данным, у рестайлингового паркетника мощность этого мотора увеличили со 133 до 141 л.с. Дореформенный кросс с таким двигателем предлагается с вариатором. Вероятно, CVT перейдет и на модернизированный паркетник. Для прежнего Vision X6 также предусмотрен «атмосферник» 1.8 (133 л.с., сочетается с 5МКП), но пока неизвестно, сохранился ли этот мотор. Привод же по-прежнему только передний.

На домашний рынок рестайлинговый Geely Vision X6, скорее всего, выйдет в этом году. Предшественник минувший год закончил в КНР в «минусе»: реализовано 113 309 автомобилей, что на 11% меньше, чем в 2017-м.

1 / 6 Geely Vision X6 образца 2018 года для Китая 2 / 6 Geely Vision X6 образца 2018 года для Китая 3 / 6 Geely Vision X6 образца 2018 года для Китая 4 / 6 Актуальный Geely Emgrand X7 для РФ, он же Vision X6 образца 2016 года 5 / 6 Актуальный Geely Emgrand X7 для РФ, он же Vision X6 образца 2016 года 6 / 6 Актуальный Geely Emgrand X7 для РФ, он же Vision X6 образца 2016 года

Нам же такой кроссовер ждать еще долго – пережившая второй рестайлинг модель добралась до России лишь в начале 2019-го. Напомним, для РФ Geely Emgrand X7 собирают на новом заводе «Белджи» в белорусском Жодино. Российским клиентам паркетник сегодня доступен с атмосферными моторами 1.8 (131 л.с., 170 Нм) и 2.0 (139 л.с., 191 Нм). Первый двигатель сочетается с «механикой», второй – с шестиступенчатым «автоматом». В 2018-м в РФ было продано всего 343 кроссовера Geely Emgrand X7 – на 77% меньше, чем годом ранее.