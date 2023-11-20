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  • Geely и Volvo готовят новый седан Lynk & Co 07: первое официальное фото

Geely и Volvo готовят новый седан Lynk & Co 07: первое официальное фото

20.11.2023 212 0 0

На домашний рынок модель выйдет в следующем году. Новинку предложат с гибридной установкой EM-P.

Бренд Lynk & Co, совместный проект Geely и Volvo (шведская компания, в свою очередь, принадлежит китайцам), анонсировал расширение своей линейки: опубликовано первое изображение модели с индексом 07. Автомобиль объявлен среднеразмерным седаном, хотя не исключено, что к дебюту все же готовится лифтбек.

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Внешность выполнена в новом фирменном стиле Lynk & Co, который еще в прошлом году продемонстрировал концепт Next Day. К слову, первой серийной моделью с таким дизайном стал кроссовер Lynk & Co 08, следом в том же ключе обновился младший паркетник Lynk & Co 06. Особенности того самого стиля – состоящие их диодных «черточек» дневные ходовые огни и оформленные в виде узких же полосок задние фонари. У машины на тизере еще видны выдвижные ручки дверей и короткий «хвост» багажника (отсюда и вероятность того, что «семерка» может оказаться лифтбеком).

Будущий Lynk & Co 07 на фото Autohome

Известно, что Lynk & Co 07 построен на модернизированной платформе CMA с приставкой Evo, модель представляет собой подзаряжаемый гибрид с системой EM-P. И это пока вся официальная информация.

Вполне возможно, что технику «семерка» разделит с упомянутым выше кроссовером Lynk & Co 08. В состав установки паркетника входит 163-сильный турбомотор 1.5. «Простые» версии имеют один электромотор, у дорогих вариантов на задней оси есть отдельный электродвигатель, совокупная отдача – 381 и 593 л.с. соответственно. В зависимости от модификации для Lynk & Co 08 предусмотрено три варианта батареи – емкостью 21,2 кВт*ч, 39,6 кВт*ч или 39,8 кВт*ч.

Прошлогодний концепт Lynk & Co Next Day
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Прошлогодний концепт Lynk & Co Next Day
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Прошлогодний концепт Lynk & Co Next Day
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Прошлогодний концепт Lynk & Co Next Day
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Прошлогодний концепт Lynk & Co Next Day
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Больше подробностей о новой модели Lynk & Co 07 появится ближе к дате старта продаж, а он намечен на весну следующего года.

Напомним, в России бренд Lynk & Co официально сегодня не представлен. До начала всем известных событий материнская Geely собиралась вывести марку на наш рынок, но затем о таких планах больше не упоминали. Между тем многие крупные дилеры уже давно наладили «параллельные» поставки Линков в РФ.

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