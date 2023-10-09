Обновлённый Lynk & Co 06: младший кроссовер Geely и Volvo преобразился снаружи и внутри

Кроссовер Lynk & Co 06 дебютировал в 2020 году – это самый компактный SUV в гамме совместной марки Geely и Volvo (шведская компания, в свою очередь, принадлежит китайцам). А еще «шестерка» является единственной моделью бренда, в основе которой лежит платформа BMA (B-segment Modular Architecture): на этой «тележке» также построен хорошо знакомый россиянам Geely Coolray. Остальные Линки, напомним, базируются на платформе CMA (Compact Modular Architecture). Так вот скоро китайским клиентам предложат переделанный Lynk & Co 06, причем доработок оказалось много, то есть не исключено, что такой паркетник объявят вторым поколением.

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Облик «шестерки» оформили в стиле кроссовера Lynk & Co 08, продажи которого стартовали в Китае в сентябре: младшая модель получила такие же мудреные ДХО и небольшие блоки фар, плюс похожий передний бампер. Кстати, внешне свежие Линки перекликаются с электрокроссом Zeekr X (этой маркой владеет Geely) – у него аналогичная головная оптика.



Обновленный Lynk & Co 06

Lynk & Co 06 еще достались новые задний бампер и багажная дверь, номерной знак перенесли ниже. Кроме того, задние фонари паркетника отныне сделаны в виде единой плашки, посередине которой красуется светящаяся надпись с названием бренда. Наконец, патрубки выпускной системы больше не выставлены напоказ – они спрятаны под бампером. Длина преобразившегося кроссовера равна 4350 мм, что на 10 мм больше, чем у предшественника. Остальные габариты прежние: ширина – 1820 мм, высота – 1625 мм, колесная база – 2640 мм.



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Салон «шестерки» тоже существенно перекроили, тут новые передняя панель, руль, центральный тоннель и карты дверей. Привычный селектор коробки убрали – за переключение передач, видимо, отвечает подрулевой рычажок. Кроссовер также обрел иную виртуальную приборку и гигантский планшет мультимедиа-системы – опять же, в стиле Lynk & Co 08.



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Lynk & Co 06 предложат в виде подзаряжаемого гибрида с новой установкой EM-P, в которую вошли бензиновый турбомотор 1.5 и два электродвигателя. Суммарная отдача – 299 л.с. и 568 Нм. Предполагается, что чисто бензиновых версий у кросса с новым дизайном не будет. «Традиционный» дореформенный паркетник доступен с турбодвигателем 1.5 (181 л.с.) в сочетании с семиступенчатой роботизированной коробкой, у прежнего паркетника есть и вариант PHEV – тоже с установкой на основе полуторалитрового мотора, но такой кросс слабее 06 EM-P (258 л.с. и 390 Нм).



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На домашний рынок Lynk & Co 06 EM-P должен выйти до конца текущего года. Вполне возможно, что он не станет заменой, а дополнит линейку дорестайлингового кроссовера: это обычная практика для Китая.



В России марка Lynk & Co официально сегодня не представлена. До начала всем известных событий материнская Geely собиралась вывести этот бренд на наш рынок, но затем о таких планах больше не упоминали. Впрочем, сама Джили продолжает поставлять в РФ новинки, так что шансы на приход Линков все еще есть.