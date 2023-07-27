Электромобиль ×
  • Geely отправляет электрический пикап Radar RD6 на экспорт. Ждём в России?

Geely отправляет электрический пикап Radar RD6 на экспорт. Ждём в России?

27.07.2023 69 0 0

Запущенная в прошлом году холдингом Geely марка Radar адресована любителем отдыха и приключений на природе. Первой моделью Radar стал среднеразмерный электрический пикап RD6, пока он доступен только в Китае, но уже собрана первая экспортная партия.

Пиарщики подают Radar как ответ Geely на пандемию COVID-19 — мол, люди засиделись на карантинах и теперь хотят как можно больше времени проводить на природе. В будущей линейке Radar обещаны «приключенческие» внедорожники, кроссоверы и даже мототехника, ну а первенцем стал электрический пикап RD6.

1 / 2
2 / 2

На домашний рынок Radar RD6 вышел осенью прошлого года и сейчас, как утверждает Geely, его доля в сегменте электропикапов китайского рынка превышает 50%. Вот только сегмент этот в Китае пока очень маленький и конкуренция в нём практически отсутствует: продажи Radar RD6 составляют лишь чуть более тысячи единиц в месяц. С такими скромными объёмами большой бизнес не сделаешь, поэтому неудивительно, что руководство Geely решило отправить Radar осваивать новые рынки: на заводе в городе Цзыбо (провинция провинции Шаньдун) собрана первая экспортная партия, но Geely пока не говорит, для какой именно страны или стран эта партия предназначена.

Китайские СМИ по ряду косвенных признаков полагают, что первым экспортным рынком для Radar станет Таиланд, где пикапы очень популярны, но вообще электрический грузовичок ждут и в Европе, потому что аналогов у него тут нет. Нельзя исключать, что Geely решится запустить Radar и в России, но для нашего рынка всё-таки нужны другие модели, а не RD6 в его нынешним виде.

Дело в том, что у RD6 на данный момент нет полного привода, он оснащается единственным электромотором на задней оси с максимальной отдачей в 200 кВт (272 л.с.) и 384 Нм. В основе пикапа лежит хорошо известная по другим электромобилям холдинга Geely модульная платформа SEA, точнее её грузовая версия, именуемая MAP. Кузов — несущий, а подвеска — типично легковая, пружинная: передняя — типа МакФерсон, задняя — многорычажная. В общем, далеко по дикой природе на таком пикапе не уедешь. Зато он довольно быстрый: разгон до 100 км/ч занимает менее 7 с, максимальная скорость — 185 км/ч.

1 / 4
2 / 4
3 / 4
4 / 4

Габаритная длина Radar RD6 — 5260 мм, ширина — 1900 мм, высота — 1830 мм, колесная база — 3120 мм. Вместимость кузова до верхней кромки — 1200 л, спереди есть дополнительный багажник на 70 л, а под подушками дивана второго ряда обустроена вещевая ниша объёмом 48 л. Ёмкость батареи — 63, 86 либо 100 кВт·ч, запас хода на одной зарядке по китайскому циклу CLTC — 400, 550 и 632 км соответственно.

1 / 3
2 / 3
3 / 3

В Китае Radar RD6 стоит от 145 800 юаней (1,84 млн рублей в переводе по текущему курсу). В будущем у Radar RD6 появятся двухмоторные полноприводные модификации, с такими уже можно было бы зайти и на российский рынок.

пикап Китай авторынок электромобиль Radar Radar RD6 Geely

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Авто с пробегом Jaguar XJ II Х308 с пробегом: рейка на миллион, неубиваемые автоматы и почти вечные V8 В первой части материала о флагманском Jaguar XJ образца 1997-2003 годов мы выяснили, что у модели очень нежный и требующий тщательного ухода кузов, есть сюрпризы по электрике, зато  аристок... 1052 2 1 26.07.2023
Статьи / Популярные вопросы У меня электронный полис ОСАГО, но его нет при себе: может ли инспектор выписать штраф Мы уже разбирались в том, что грозит водителю, если у него нет при себе документов на себя и автомобиль. Тогда мы выяснили, что забытый дома полис ОСАГО означает штраф. А что если полис ОСА... 642 0 0 24.07.2023
Статьи / Интересно 5 причин покупать и не покупать Cadillac SRX II Если почитать в сети отзывы о Cadillac SRX, то половина отзывов окажется совершенно восторженными, а половина – откровенно негативными. Промежуточного варианта нет, и никто не пишет, что маш... 1674 6 0 23.07.2023

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Тест-драйв Geely Monjaro: лучше, чем Volvo? В Китае этот полноразмерный кроссовер дебютировал еще два года назад под неблагозвучным для нашего уха именем Xingyue L и заводским индексом KX11. В России машину сертифицировали в 2022, и в... 20402 8 9 07.04.2023
Тест-драйвы / Тест-драйв Тест-драйв Exeed LX AWD: стоит ли полный привод 400 тысяч рублей? С относительно недавних пор одним поводом для критики китайских машин стало меньше: одна за другой стали появляться версии кроссоверов с полным приводом, которого многим так не хватало. Вот... 16283 5 0 14.07.2023
Тест-драйвы / Тест-драйв Lifan умер, да здравствует Livan: тест-драйв Livan X3Pro Он невелик по размерам, но выглядит гармонично. У него не самый могучий мотор и вариатор, но в городе он чувствует себя, как плотвичка в воде. Его салон отделан жестким пластиком, но его осн... 11926 3 2 18.07.2023
Change privacy settings