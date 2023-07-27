Geely отправляет электрический пикап Radar RD6 на экспорт. Ждём в России?

Запущенная в прошлом году холдингом Geely марка Radar адресована любителем отдыха и приключений на природе. Первой моделью Radar стал среднеразмерный электрический пикап RD6, пока он доступен только в Китае, но уже собрана первая экспортная партия.

Пиарщики подают Radar как ответ Geely на пандемию COVID-19 — мол, люди засиделись на карантинах и теперь хотят как можно больше времени проводить на природе. В будущей линейке Radar обещаны «приключенческие» внедорожники, кроссоверы и даже мототехника, ну а первенцем стал электрический пикап RD6.

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На домашний рынок Radar RD6 вышел осенью прошлого года и сейчас, как утверждает Geely, его доля в сегменте электропикапов китайского рынка превышает 50%. Вот только сегмент этот в Китае пока очень маленький и конкуренция в нём практически отсутствует: продажи Radar RD6 составляют лишь чуть более тысячи единиц в месяц. С такими скромными объёмами большой бизнес не сделаешь, поэтому неудивительно, что руководство Geely решило отправить Radar осваивать новые рынки: на заводе в городе Цзыбо (провинция провинции Шаньдун) собрана первая экспортная партия, но Geely пока не говорит, для какой именно страны или стран эта партия предназначена.



Китайские СМИ по ряду косвенных признаков полагают, что первым экспортным рынком для Radar станет Таиланд, где пикапы очень популярны, но вообще электрический грузовичок ждут и в Европе, потому что аналогов у него тут нет. Нельзя исключать, что Geely решится запустить Radar и в России, но для нашего рынка всё-таки нужны другие модели, а не RD6 в его нынешним виде.

Дело в том, что у RD6 на данный момент нет полного привода, он оснащается единственным электромотором на задней оси с максимальной отдачей в 200 кВт (272 л.с.) и 384 Нм. В основе пикапа лежит хорошо известная по другим электромобилям холдинга Geely модульная платформа SEA, точнее её грузовая версия, именуемая MAP. Кузов — несущий, а подвеска — типично легковая, пружинная: передняя — типа МакФерсон, задняя — многорычажная. В общем, далеко по дикой природе на таком пикапе не уедешь. Зато он довольно быстрый: разгон до 100 км/ч занимает менее 7 с, максимальная скорость — 185 км/ч.



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Габаритная длина Radar RD6 — 5260 мм, ширина — 1900 мм, высота — 1830 мм, колесная база — 3120 мм. Вместимость кузова до верхней кромки — 1200 л, спереди есть дополнительный багажник на 70 л, а под подушками дивана второго ряда обустроена вещевая ниша объёмом 48 л. Ёмкость батареи — 63, 86 либо 100 кВт·ч, запас хода на одной зарядке по китайскому циклу CLTC — 400, 550 и 632 км соответственно.



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В Китае Radar RD6 стоит от 145 800 юаней (1,84 млн рублей в переводе по текущему курсу). В будущем у Radar RD6 появятся двухмоторные полноприводные модификации, с такими уже можно было бы зайти и на российский рынок.