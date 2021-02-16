Geely отзывает все проданные в России кроссоверы Atlas — горят не хуже Хавейлов!

Компания Geely вслед за Haval объявила об отзыве своих кроссоверов после нескольких случаев возгорания на сильном морозе. На бесплатный ремонт отправятся все Атласы, проданные в России официальными дилерами с марта 2018 года по настоящее время.

Сообщения о случаях самовозгорания кроссоверов Geely Atlas начали появляться в региональных российских СМИ в декабре, с наступлением сильных холодов. Владельцы начали строчить жалобы в представительство Geely, и вот, наконец, объявлена отзывная кампания. На сайте Росстандарта её причина обозначена так: «При температуре воздуха минус 40 градусов Цельсия и ниже возможно повреждение топливных трубок (от топливного модуля к топливному фильтру) из-за воздействия статического электричества, что может привести к возгоранию».

Примерно такая же причина отзыва была у кроссоверов Haval F7 и F7x. Бесплатный ремонт предусматривает замену подающей и обратной топливных трубок, топливного насоса и болта крепления провода заземления топливного фильтра.



Судя по записям автовладельцев на форуме geely-clubs.ru, дилеры ещё в январе начали менять лопающиеся топливные трубки на новые, а замену топливного насоса в список обязательных работ включили в феврале, уже в рамках поголовного официального отзыва. Всего официальным дилерам предстоит отремонтировать 18 670 кроссоверов Atlas, список их VIN-номеров можно скачать здесь, хотя в данном случае он не очень-то нужен, так как, повторимся, под отзыв попали все проданные в России экземпляры этой модели.

На российский рынок Geely Atlas белорусской сборки вышел в марте 2018 года, и до конца того же года было продано 2739 экземпляров. Продажи в 2019 году составили 7536 шт., в 2020-м — 7311 шт. Итого выходит 17 586 шт., остальное — это Атласы, проданные уже в этом году или стоящие на складах у дилеров.



Добавим, что недавно Geely Atlas в России подорожал и теперь базовая комплектация Стандарт с передним приводом, 2,0-литровым бензиновым «атмосферником» (139 л.с.) и «механикой» стоит 1 334 900 рублей. Топ-версия Люкс с Яндекс.Авто, 1,8-литровым турбомотром (184 л.с.), 6-ступенчатым «автоматом» и полным приводом оценивается в 1 879 990 рублей.

