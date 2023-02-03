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  • Geely показала первый кроссовер Zeekr: модель отличилась дизайном и не только

Geely показала первый кроссовер Zeekr: модель отличилась дизайном и не только

03.02.2023 316 0 0

Новый паркетник ознаменовал переход суббренда Джили с цифровых индексов на буквенные. А еще у компактной «пятидверки» не оказалось дверных ручек.

Принадлежащий холдингу Geely Auto премиальный «зеленый» бренд Zeekr решил не играть долго «в интригу» и раскрыл облик своего первого кроссовера всего через несколько дней после публикации фото тестового образца в камуфляже. К слову, на замаскированном электрокаре красовалась надпись «3d» (то есть third, «третий»), так что логично было предположить, что в продажу кросс поступит как Zeekr 003, к тому же первые две модели марки тоже имеют цифровые индексы – это большой лифтбек Zeekr 001 и минивэн Zeekr 009. Но нет, компания внезапно перешла на буквы: на родном китайском рынке паркетник будет представлен под именем Zeekr X.

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Как и остальные модели бренда, паркетник базируется на платформе SEA (Sustainable Experience Architecture) от Geely. И та же «тележка» лежит в основе кроссовера smart #1 (бренд smart сегодня принадлежит СП Daimler и Geely). Длина Икса равна 4450 мм, ширина – 1836 мм, высота – 1572 мм. Родственный Смарт короче (4270 мм), у́же (1822 мм), но выше (1636 мм). Колесная база у этих «электричек» совпадает – 2750 мм.

Паркетнику Zeekr X достались «зубастые» ходовые огни, узкие матричные фары (расположены ниже) и сделанные в виде полосок задние фонари. Прежде казалось, будто у кросса выдвижные ручки дверей – как у прочих моделей марки. На деле же ручек вовсе нет, и этим в Zeekr особо гордятся, правда, компания не сообщила, как открываются двери. Еще одна фишка кроссовера – отсутствие имитации радиаторной решетки.

Фото интерьера пока нет. Впрочем, в салон ранее заглянули шпионы, там – отдельные экраны приборки и мультимедийной системы.

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О технике еще не рассказали, Zeekr лишь похвастался тем, что кросс якобы сможет разогнаться до «сотни» всего за 3 секунды. Для сравнения, топовый полноприводный smart #1 Brabus, два электромотора которого вместе выдают 428 л.с., способен проделать это упражнение за 3,7 секунды. Базовый родственный smart #1 имеет задний привод и электродвигатель мощностью 272 л.с., такой паркетник укомплектован батареей емкостью 66 кВт*ч (об аккумуляторе Брабуса данных все еще нет), которой хватит на 420-440 км пробега по циклу WLTP.

Полноценную премьеру кроссовер Zeekr X должен справить весной. Дебютным рынком для новинки станет Китай, позже «пятидверку» планируют привезти в Европу. В России электрический суббренд Geely официально не представлен, но некоторые дилеры уже предлагают лифтбеки Zeekr 001, привезенные по схеме параллельного импорта.

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