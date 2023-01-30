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Паркетник Zeekr 003 от Geely показался на новых фото

30.01.2023 231 0 1

Полноценную премьеру модель, как ожидается, справит весной. Не исключено, что технику новинка разделит с родственным кроссом smart.

Настоящие шпионские фото небольшой электрической «пятидверки» бренда Zeekr, коим владеет холдинг Geely Auto, выложили в Сеть минувшей осенью: электрокар застукали в Китае. Теперь же появились фирменные снимки готового к производству компакта, обклеенного пестрой маскировочной пленкой, причем эти кадры вроде бы уже из Европы. Предполагается, что марка будет позиционировать свою новинку в качестве кроссовера, хотя та больше похожа на хэтч формата Volkswagen ID.3. К слову, на «пойманной» машине красуется надпись «3d»: кросс станет третьей моделью (так и переводится 3d, то есть third) в гамме молодого бренда (создан в 2021 году), он присоединится к крупному лифтбеку Zeekr 001 и минивэну 009. Судя по всему, паркетник появится в продаже как Zeekr 003. Ну и напомним, что под маркой Zeekr выпускают исключительно «зелень».

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Как и остальные модели марки, кросс построен на платформе SEA (Sustainable Experience Architecture) от Geely. Та же тележка лежит и в основе паркетника smart #1 (бренд smart сегодня принадлежит СП Daimler и Geely). Особенности дизайна экстерьера паркетника Zeekr – «зубастые» дневные ходовые огни, расположенные ниже узкие фары, выдвижные ручки дверей, задранная вверх подоконная линия и сделанные в виде полосок задние фонари. А еще у «пятидверки» нет имитации радиаторной решетки, тогда как у других «электричек» Zeekr таковая имеется.

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Салон сама марка пока не продемонстрировала, но он ранее засветился на реальных «спайшотах». Так вот внутри – отдельные экраны приборки и мультимедиа-системы.

Технику кроссовер, возможно, разделит с родственным Смартом. В этом случае базовая «тройка» будет иметь задний привод и электромотор мощностью 272 л.с., такой кросс должны укомплектовать батареей на 66 кВт*ч, которой хватит на 420-440 км пробега (по циклу WLTP). Топовый же паркетник Zeekr 003, видимо, повторит полноприводный smart #1 Brabus: это уже два электромотора с совокупной отдачей в 428 л.с.

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По предварительным данным, презентацию кроссовера Zeekr проведут нынешней весной. Дебютным рынком для модели, скорее всего, станет родной Китай.

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