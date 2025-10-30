Geely полностью раскрыла дизайн обновлённого кроссовера Okavango

Компания Geely опубликовала полноценные фирменные изображения и проморолики модернизированного большого кроссовера. Модель изменилась внешне. Интерьер в целом прежний, но мультимедиа теперь работает на операционке Flyme Auto. А еще паркетник, как ожидается, предложат с новым турбомотором.

На сертификационных снимках предназначенный для Китая обновленный кроссовер Geely HaoYue L (он же Okavango в других странах, включая Россию) засветился еще летом. Несколько дней назад марка выложила в Сеть первые тизеры. Теперь же Geely полностью раскрыла дизайн паркетника. Напомним, сама компания позиционирует такой HaoYue L в качестве модели следующего, уже третьего по счету поколения. Хотя на самом деле это лишь очередная модернизация SUV, который в строю с 2020-го. Видимо, второй генерацией на родине считают кроссовер после масштабного рестайлинга 2022 года.

Нынешнее обновление принесло Geely HaoYue L/Okavango другой передний бампер. Радиаторная решетка стала меньше. На ней все так же расположены вертикальные хромированные «прутья», но они отныне сдвоенные. Корму реформы вовсе не затронули. Зато кроссовер еще обрел 20-дюймовые диски нового дизайна (дорестайлинговому SUV в Китае положена 19-дюймовые колеса). Из-за иного бампера длина паркетника выросла на 5 мм до 4865 мм, колесная база не изменилась – 2825 мм.

Интерьер прежний, разве что для кроссовера предусмотрены новые цвета материалов отделки. Geely HaoYue L все так же имеет раздельные экраны приборки (10,2 дюйма) и мультимедийной системы (14,6 дюйма), двухэтажный тоннель. Под центральным планшетом расположен ряд физических клавиш. На тоннеле – площадка для беспроводной зарядки и неприкрытые подстаканники. При этом объявлено, что мультимедиа теперь работает на операционной системе Flyme Auto.

А еще обновленный HaoYue L предложат в пяти-, шести- или семиместном исполнении. Прежний стандартный паркетник доступен исключительно с салоном на семерых, вдобавок в Китае сегодня продают «престижную» шестиместную версию с оригинальной внешностью.

В сертификате для Geely HaoYue L был заявлен новый двигатель – бензиновая турбочетверка 1.5 мощностью 181 л.с. О коробке информации пока нет. Дореформенный кроссовер Geely на родине представлен с 218-сильным турбомотором 2.0 и семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. Привод в любом случае только передний.

На домашний рынок обновленный кроссовер должен выйти в ближайшее время.

В России сегодня продают Geely Okavango образца 2022 года. У нас модель доступна с «придушенным» 2.0T (200 л.с.) и 7DCT по цене от 3 692 990 рублей (без учета акций). Пока нет информации о том, доберется ли до РФ посвежевший кроссовер.