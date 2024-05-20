General Motors «сменил пластинку»: до электромобилей на рынок выйдут подключаемые гибриды

По словам главы GM, подключаемые гибриды появятся на американском рынке в 2027 году. Ожидается, в частности, что такие версии появятся у «близнецов» Chevrolet Silverado и GMC Sierra.

На глобальном автомобильном рынке зафиксировано замедление темпов внедрения электромобилей. Спрос на них оказался не таким высоким, как ожидали производители, так что многие из них решили пересмотреть свои стратегии развития. Американский концерн General Motors взял курс на «озеленение» ещё несколько лет назад, одними недавних новинок стали полностью электрические версии Chevrolet Silverado EV и GMC Sierra EV.

На фото: Chevrolet Silverado EV

Однако теперь в компании намерены внести изменения в стратегию электрификации модельного ряда. Об изменении курса генеральный директор GM Мэри Барра рассказала изданию Detroit News. По её словам, в США в дальнейшем будут предлагаться подключаемые гибриды – их производитель считает необходимым шагом в развитии инфраструктуры для подзаряжаемых машин. При этом в долгосрочной перспективе преобладать будут всё-таки электрокары, считают в компании.



На фото: Chevrolet Silverado

Как отметила Мэри Барра, «подключаемые гибриды являются важной частью соответствия нормативным требованиям и предоставляют потребителям больше возможностей». Сообщается, что автомобили с соответствующей начинкой производства General Motors появятся на американском рынке в 2027 году.



Официальной информации о том, какие модели марок концерна GM получат электрифицированную «начинку», пока нет. При этом ранее производитель отмечал, что собирается представить подключаемые гибридные версии пикапов-«близнецов» Chevrolet Silverado и GMC Sierra (тех самых моделей, для которых недавно разработали полностью «зелёные» версии).

На фото: GMC Sierra EV

Подробности о технике этих грузовиков пока не сообщаются. Как Kolesa.ru сообщал ранее, в концерне ожидают, что подключаемые гибриды станут логичной «прослойкой» между Silverado и Sierra с двигателями внутреннего сгорания и их полностью электрическими версиями. Кроме того, предполагается, что PHEV-исполнения смогут решить проблему дальнобойности, которая по-прежнему возникает у покупателей «зелёных» пикапов, в особенности тех, которые используются в качестве «рабочих лошадок» – для частой буксировки и перевозки грузов.



На фото: GMC Sierra Denali

Стоит отметить, что у GM в актуальном модельном ряду на домашнем рынке нет подключаемых гибридов. При этом в Китае они имеются: так, в начале текущего месяца линейку Buick пополнил минивэн GL8 PHEV. В основе его установки лежит бензиновый 1,5-литровый турбомотор, его отдача равна 180 л.с., он работает в тандеме с 218-сильным электродвигателем и батареей ёмкостью 24,4 кВт*ч. Совокупная отдача системы составляет 397 л.с. (крутящий момент – 580 Нм). При движении только на электротяге дальнобойность минивэна равна 138 км (по циклу CLTC).



Ещё одним подзаряжаемым гибридом GM на китайском рынке стал Chevrolet Equinox Plus. Известно, что в основе его PHEV-установки лежит турбомотор объёмом 1,5 литра, работающий в комплекте с электродвигателем и литий-железо-фосфатным аккумулятором ёмкостью 16,5 кВт*ч. Суммарная отдача системы кросовера равна 272 л.с. (565 Нм). На разгон с места до «сотни» такому SUV требуется за 6,8 секунды, максимальная скорость равна 180 км/ч. Запас хода при движении только на электротяге составляет 102 км (по циклу CLTC).