Genesis G70 может остаться без преемника из-за скромных продаж

Седан Genesis G70 был представлен в 2017 году: именно он открывает гамму корейского премиум-бренда. В 2020-м эта четырёхдверка пережила существенный рестайлинг, а ещё через год семейство пополнилось за счёт универсала G70 Shooting Brake. Ещё одно обновление модель пережила весной 2023-го: G70 получил новый мотор, посвежевший салон и пересмотренный список оборудования. Предполагалось, что в сравнительно скором будущем модель сменит поколение.

На фото: актуальный седан Genesis G70

Сейчас корейский производитель уже должен активно заниматься разработкой второго поколения Genesis G70. И до недавнего времени это действительно было так: компания трудилась над проектом RN2 («внутренний» индекс следующего «джи-семидесятого»). Однако, как сообщает Korea Joongang Daily со ссылкой на собственный источник, знакомый с ситуацией, теперь этот проект приостановлен.



«Заморозка» разработки Genesis G70 и G70 Shooting Brake второй генерации, по информации спикера, связана с низкими показателями продаж этой модели. Так, за первую половину текущего года на домашнем рынке седан разошёлся тиражом в 1853 экземпляра (почти на 34% меньше, чем в январе-июне 2022-го), а на универсал пришлось всего 246 единиц. Дилеры бренда в других странах реализовали за тот же период 8705 четырёхдверок (на 23% больше), а «сарай» купили лишь 99 клиентов; кстати, пятидверная версия не представлена на одном из главных рынков для премиум-марки – в США.



Для сравнения, за первое полугодие 2023-го экспортные продажи старшей модели Genesis G80 составили 4759 единиц (на 27% больше, чем в первой половине 2022 года), а в Южной Корее она разошлась гораздо более солидным тиражом – 27 121 шт. (на 4% больше).



На фото: актуальный универсал Genesis G70 Shooting Brake 1 / 2 На фото: актуальный универсал Genesis G70 Shooting Brake 2 / 2

Представители Genesis пока не дали официальных комментариев относительно своих планов, касающихся будущей модельной линейки. Ранее предполагалось, что G70 следующего поколения окажется крупнее нынешней версии и получит полностью электрическую «начинку».



На фото: салон Genesis G70

На домашнем рынке седан предлагается с битурбомотором V6 T-GDI объёмом 3,3 литра, его отдача равна 370 л.с. (либо 373 л.с. в версии Sport), а максимальный крутящий момент – 510 Нм. В ходе недавнего рестайлинга модель получила в гамму бензиновую турбочетвёрку T-GDI объёмом 2,5 литра, её мощность составляет 304 л.с. (422 Нм). Кстати, G70 Shooting Brake доступен только с этим двигателем (он пришёл на смену 2,0-литровому 252-сильному варианту). Обе версии работают в паре с восьмиступенчатым автоматом. Привод у седана и универсала может быть как задний, так и полный.



Марка не намерена отказываться от седанов, но и продолжает разрабатывать новые автомобили в сегменте SUV. Так, в начале апреля был представлен кроссовер Genesis GV80 Coupe, который пока что дебютировал в статусе концепта. Модель обещает добраться до конвейера, после чего ей придётся побороться за покупателей с BMW X6.

