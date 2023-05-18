Седан и универсал Genesis G70 довели до 2023 модельного года: новый мотор и кое-что ещё

«Четырехдверка» Genesis G70 на заднеприводной платформе дебютировала в 2017 году, она открывает гамму принадлежащего компании Hyundai премиум-бренда. В 2020-м седан пережил существенный рестайлинг, а еще год спустя к нему присоединился универсал G70 Shooting Brake. Если не брать в расчет относительно недавний дебют «сарая», то «семидесятке» пора бы уже перейти в следующее поколение, однако марка с запуском «второй» модели не торопится. Но хотя бы не забывает ее обновлять: в Корее только что представлено посвежевшее семейство G70, там оно относится к 2023 модельному году.
Главное – младший Genesis наконец-то получил новый двигатель. «Наконец-то» — потому что этот мотор G70 прочили еще перед рестайлингом, причем родственному лифтбеку Kia Stinger (теперь уже почти почившему) он тогда все-таки достался. Речь идет о бензиновой «турбочетверке» 2.5 T-GDI, она выдает 304 л.с. и 422 Нм. В Корее новый движок пришел на смену турбомотору 2.0 T-GDI (252 л.с., 353 Нм), и только с ним отныне представлен универсал Genesis G70 Shooting Brake (прежде «пятидверка» была доступна на родине марки лишь с двухлитровым мотором). Седан же еще можно купить с прежним битурбированным V6 3.3 T-GDI, его мощность составляет 370 или 373 л.с. (в последнем случае – в версии Sport), крутящий момент – 510 Нм (независимо от модификации). Коробка одна – восьмиступенчатый «автомат». Седан и универсал могут быть как с задним, так и с полным приводом. К слову, в гамме G70 также был турбодизель 2.2 (202 л.с., 441 Нм), но в Корее от него давно отказались.
Что еще нового? Появилась доработанная эмблема Genesis, плюс машинам положены диски иного дизайна (18- или 19-дюймовые). Внутри заменили блок управления климат-контролем – он теперь сенсорный, хотя пару «кругляшей» все же оставили (прежде блок состоял из трех отдельных шайб). Кроме того, Genesis G70 отрядили «бескаркасное» салонное зеркало, также стало больше вариантов цветов отделки интерьера.
Наконец, расширен список стандартного оборудования: все версии по умолчанию имеют дисковые тормоза Brembo (были опцией), вентиляцию передних кресел и подогрев всех сидений.
Цена седана Genesis G70-2023 с новым турбомотором 2.5 T-GDI начинается где-то с 32 000 долларов, «четырехдверка» с V6 3.3 T-GDI обойдется минимум в 36 000 долларов. А Genesis G70 Shooting Brake с 2.5 T-GDI стоит от 33 800 долларов. В Корее «живые» продажи стартуют завтра, 19 мая.
В России «семидесятка» тоже была представлена, к нам официально поставляли даже универсал. Теперь же Genesis G70, очевидно, будет попадать в РФ лишь по схеме параллельного импорта.
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