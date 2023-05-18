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  • Седан и универсал Genesis G70 довели до 2023 модельного года: новый мотор и кое-что ещё

Седан и универсал Genesis G70 довели до 2023 модельного года: новый мотор и кое-что ещё

18.05.2023 371 0 0

Внешность реформы на этот раз почти не затронули, зато в салоне появилась более-менее значимая обновка. Кроме того, был расширен список доступного оборудования.

«Четырехдверка» Genesis G70 на заднеприводной платформе дебютировала в 2017 году, она открывает гамму принадлежащего компании Hyundai премиум-бренда. В 2020-м седан пережил существенный рестайлинг, а еще год спустя к нему присоединился универсал G70 Shooting Brake. Если не брать в расчет относительно недавний дебют «сарая», то «семидесятке» пора бы уже перейти в следующее поколение, однако марка с запуском «второй» модели не торопится. Но хотя бы не забывает ее обновлять: в Корее только что представлено посвежевшее семейство G70, там оно относится к 2023 модельному году.

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Главное – младший Genesis наконец-то получил новый двигатель. «Наконец-то» — потому что этот мотор G70 прочили еще перед рестайлингом, причем родственному лифтбеку Kia Stinger (теперь уже почти почившему) он тогда все-таки достался. Речь идет о бензиновой «турбочетверке» 2.5 T-GDI, она выдает 304 л.с. и 422 Нм. В Корее новый движок пришел на смену турбомотору 2.0 T-GDI (252 л.с., 353 Нм), и только с ним отныне представлен универсал Genesis G70 Shooting Brake (прежде «пятидверка» была доступна на родине марки лишь с двухлитровым мотором). Седан же еще можно купить с прежним битурбированным V6 3.3 T-GDI, его мощность составляет 370 или 373 л.с. (в последнем случае – в версии Sport), крутящий момент – 510 Нм (независимо от модификации). Коробка одна – восьмиступенчатый «автомат». Седан и универсал могут быть как с задним, так и с полным приводом. К слову, в гамме G70 также был турбодизель 2.2 (202 л.с., 441 Нм), но в Корее от него давно отказались.

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Что еще нового? Появилась доработанная эмблема Genesis, плюс машинам положены диски иного дизайна (18- или 19-дюймовые). Внутри заменили блок управления климат-контролем – он теперь сенсорный, хотя пару «кругляшей» все же оставили (прежде блок состоял из трех отдельных шайб). Кроме того, Genesis G70 отрядили «бескаркасное» салонное зеркало, также стало больше вариантов цветов отделки интерьера.

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Наконец, расширен список стандартного оборудования: все версии по умолчанию имеют дисковые тормоза Brembo (были опцией), вентиляцию передних кресел и подогрев всех сидений.

Цена седана Genesis G70-2023 с новым турбомотором 2.5 T-GDI начинается где-то с 32 000 долларов, «четырехдверка» с V6 3.3 T-GDI обойдется минимум в 36 000 долларов. А Genesis G70 Shooting Brake с 2.5 T-GDI стоит от 33 800 долларов. В Корее «живые» продажи стартуют завтра, 19 мая.

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В России «семидесятка» тоже была представлена, к нам официально поставляли даже универсал. Теперь же Genesis G70, очевидно, будет попадать в РФ лишь по схеме параллельного импорта.

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