Неожиданная премьера: до России добрался универсал Genesis G70 Shooting Brake

На нашем рынке новая «пятидверка» представлена с одним мотором и только полным приводом, тогда как у исходного седана версий больше.

Пятидверный Genesis G70 дебютировал весной прошлого года: такая версия зовется Shooting Brake, но на деле модель представляет собой нечто среднее между универсалом и лифтбеком. Считалось, что до нас новинка не доберется, ведь она адресована, прежде всего, европейцам. И все же российский офис премиального суббренда Hyundai решил привезти G70 Shooting Brake: в конце января в открытой базе Росстандарта появилось обновленное Одобрение типа транспортного средства, теперь же универсал вписали в прайс-лист G70. К слову, судя по ОТТС, к нам G70 Shooting Brake поставляют напрямую из Кореи, тогда как седаны для РФ собирает калининградский «Автотор».

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Напомним, длина и размер колесной базы у универсала такие же, как у «четырехдверки»: 4685 и 2835 мм соответственно. Объем багажника G70 Shooting Brake – 465 литров, со сложенным вторым рядом этот показатель увеличится до 1535 литров (VDA; объем багажника седана – 330 литров).



В России пятидверный G70 предложен исключительно с бензиновой «турбочетверкой» 2.0 T-GDI (197 или 247 л.с.) и полным приводом, тогда как «четырехдверке» еще положен битурбированный V6 3.3 T-GDI (370 л.с.), вдобавок у седана имеются заднеприводные версии. Коробка одна на всех – восьмиступенчатый «автомат». Комплектаций тоже меньше, чем у четырехдверного G70 (например, у Shooting Brake нет базового исполнения Premier), при этом некоторые опции входят в список стандартного оборудования.



Комплектации и цены Genesis G70 Shooting Brake

Комплектация 2.0 T-GDI (197 л.с.), 8АT, 4WD 2.0 T-GDI (247 л.с.), 8АT, 4WD Elegance 3 545 000 рублей - Advance 3 875 000 рублей - Sport - 4 315 000 рублей Supreme 4 350 000 рублей -

Все универсалы имеют светодиодную оптику, подогрев руля и передних сидений, двухзонный климат-контроль, мультимедийную систему с экраном диагональю 10,25 дюйма и камеру заднего вида. Базовая для G70 Shooting Brake версия Elegance – это еще круиз-контроль и 8-дюймовый дисплей в «приборке». Начиная с комплектации Advance появляются электропривод багажной двери, вентиляция передних кресел, адаптивный «круиз», проекционный дисплей, системы мониторинга «слепых» зон и удержания в полосе движения.

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Самая мощная версия Sport – с иным декором, 19-дюймовыми колесами, тормозами Brembo, адаптивной подвеской и виртуальной «приборкой». Наконец, топовый вариант Supreme имеет отделку замшей и кожей Nappa, камеры кругового обзора, подогрев задних кресел. Кроме того, для самого дорогого универсала за доплату можно заказать панорамную крышу.



В России у Genesis G70 Shooting Brake лишь один прямой конкурент – Audi A4 Avant. «Немец» с передним приводом сегодня стоит от 3 050 000 рублей, с полным – от 3 795 000 рублей. Ну а цена седана Genesis G70 начинается с отметки в 3 245 000.

