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  • Genesis X Convertible: складной жёсткий верх, длинный капот и четырёхместный салон

Genesis X Convertible: складной жёсткий верх, длинный капот и четырёхместный салон

16.11.2022 220 0 0

Очередной шоу-кар корейского премиального бренда завершает трилогию X concept, которая призвана продемонстрировать эволюцию дизайна Genesis.

 

От материнской компании Hyundai премиальный бренд Genesis отделился в 2015 году. Автомобили марки сейчас представлены в нескольких странах (в том числе в Южной Корее), при этом одним из основных для этой марки остаётся американский рынок. Кстати, по данным Carsalesbase, по итогам 2021 года продажи машин Genesis в США выросли втрое – до 49 621 шт. (на 203% больше, чем годом ранее). Сейчас разработчики занимаются разработкой нового дизайна бренда, для демонстрации изменений фирменного стиля компания создала трио X concept: теперь представлен последний шоу-кар из этой тройки.

На фото: Genesis X Convertible

Genesis X Convertible рассекретили в преддверии автосалона в Лос-Анджелесе. Новый концепт имеет немало общих черт с шоу-карами Genesis X Concept (показан в марте 2021-го) и Genesis X Speedium Coupe (дебютировал в апреле 2022-го). Эти автомобили представляют собой купе, причём в первом случае у «двухдверки» имелась, судя по виду, традиционная радиаторная решётка, а у второго купе уже появилась на этом месте заглушка. Подобный элемент есть и у концептуального кабриолета: за счёт контрастных линий заглушка имеет форму, похожую на узнаваемый фамильный «гриль».

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Полосы, формирующие рисунок на передней части, в том числе исполняют роль головной оптики. На длинном вытянутом капоте видны выразительные выштамповки, а на кромке по центру расположен фирменный знак бренда Genesis. В нижней части переднего бампера концептуального кабриолета находятся крупные воздухозаборники, аналогичные тем, что мы уже видели у шоу-кара X Speedium Coupe.

Концепт Genesis X Convertible получил оригинальные колёсные диски большого размера, обутые в низкопрофильную резину. Ещё у кабриолета лаконичные камеры заднего вида, расположенные на месте традиционных боковых зеркал. Корма оформлена так же, как и у купе: крышку багажника венчает спойлер, а задние фонари повторяют форму линий головной оптики: пара узких полос, в центре между ними находится надпись с названием марки.

Основное отличие концептуального кабриолета от Genesis X Speedium Coupe – трёхсекционный складной жёсткий верх. При этом небо будет видно даже при поднятой крыше, так как в конструкции предусмотрена прозрачная панель, расположенная над головами водителя и переднего пассажира.

Салон рассчитан на четверых седоков (то есть второй ряд вполне полноценный, а не рассчитан на размещение разве что спортивных сумок). У кресел лицевые поверхности отделаны кожей, а для их боковин, подлокотников и центрального тоннеля разработчики решили использовать ткань с примесью шерсти, созданную с применением переработанных материалов.

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Информации о технике Genesis X Convertible нет. Ранее в компании утверждали, что линейка шоу-каров X concept не пойдёт в серию, однако не исключено, что в компании могли изменить своё мнение по этому вопросу. Так, в рамках презентации креативный директор бренда Люк Донкервольке, отметил, что Genesis в дальнейшем намерен выпускать не только бизнес-седаны и кроссоверы, но и модели с «ещё большим эмоциональным откликом». Вероятно, речь идёт о купе и кабриолетах, прообразами для которых могут стать концепты Genesis X Speedium Coupe и X Convertible.

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