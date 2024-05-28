Giannini Spettacolo: маленький, но очень грозный хот-хэтч по цене Porsche 911

Компанию Giannini основали в 1920 году братья Аттилио и Доменико Джаннини, первые годы она работала как ремонтная мастерская, затем занялась мелкосерийным выпуском спортивных и гоночных автомобилей — как собственной разработки, так и на базе моделей других фирм, в основном марки Fiat. В 1960-х Giannini успешно конкурировала с Abarth: делала спортивные конверсии на базе Fiat 500 и участвовала на них в гонках. В 1980-х фокус компании, находившейся к тому времени уже под контролем семьи Польверелли, сместился от гонок к тюнингу дорожных автомобилей (опять-таки Фиатов) и формату кузовного ателье, но в этой сфере бизнеса компания не добилась заметных успехов. В 2000-х Giannini вернулась к тому, с чего начинала, — к ремонту и обслуживанию автомобилей.

В прошлом году Giannini вновь заявила о себе как автопроизводитель, выпустив на рынок маленький электрический пикап Uso, — этот проект жив, Giannini Uso может купить любой желающий по цене от 28 500 евро. В свою очередь представленный ранее в этом месяце хот-хэтч Spettacolo — это попытка вернуться в лучшие годы компании Giannini, когда она выигрывала в гонках на доработанных Fiat 500. Giannini Spettacolo — это совместный проект, кузовного ателье Maestri Design и компании Impero предпринимателя Фабрицио Гранди, владеющей сегодня правами на исторический бренд Giannini.



Giannini Spettacolo является, по сути, результатом радикального тюнинга актуального бензинового Abarth 500, у которого 1368-кубовая бензиновая «турбочетвёрка» T-Jet в наиболее мощных дорожных версиях выдаёт 180 л.с. и 250 Нм. Giannini увеличила отдачу этого двигателя до 250 л.с. и 360 Нм, благодаря чему время разгона до 100 км/ч уменьшено с 6,9 до 5,0 с, а максимальная скорость увеличена с 225 до 280 км/ч. Коробка передач — 5-ступенчатый «робот» с одним сцеплением, ведущие колёса — передние.



Кузов исходного Абарта облегчён и расширен под модифицированную подвеску, снаряженная масса снижена примерно на центнер до 985 кг, установлено новое аэродинамическое оперение, в том числе углепластиковые колпаки на колёсах. Внутри колёс прячутся мощные вентилируемые тормоза Brembo с передними 305-миллиметровыми дисками и задними 240-миллиметровыми. У кузова, кроме того, переделана кинематика боковых дверей — они теперь открываются вбок и вверх, как у некоторых суперкаров. Салон полностью перешит, отделка — из кожи, замши и углепластика. Спереди и сзади установлены лёгкие гоночные ковши с интегральными подголовниками.



Giannini намерена изготовить 200 экземпляров хот-хэтча Spettacolo, каждый обойдётся заказчику минимум в 133 000 евро — за такую сумму сегодня можно купить, например, 385-сильный полноприводный Porsche 911 Carrera 4. Для привлечения клиентов Giannini намерена выступать на Spettacolo в гонках, а именно в чемпионате Time Attack Italia. Производиться Giannini Spettacolo будет в ручном режиме на бывшем заводе Pininfarina в Турине, ныне принадлежащем Maestri Design.

