Giannini Uso: маленький, но грозный электрический пикап из Италии

Римская компания Giannini Automobili с богатой историей за плечами представила двухместный электрический грузовичок собственной разработки и уже запустила его в продажу по цене от 28 500 евро.

За пределами Италии о компании Giannini мало кто слышал, её основали в 1920 году братья Аттилио и Доменико Джаннини, сегодня она занимается в основном ремонтом и обслуживанием автомобилей, тогда как в прошлом веке она конкурировала с Abarth и делала спортивные и гоночные автомобили на базе малолитражек Fiat. Сейчас компанией владеет семья Польверелли, она решила вернуть Giannini к производству автомобилей, точнее — электромобилей. Ещё в 1967 году Giannini сделала прототип электромобиля на базе Fiat 500, но рынок тогда не был к нему готов, а сегодня «электрички» — главный тренд автопрома, особенно европейского, ведь в 2035 году власти ЕС намерены полностью запретить продажи новых «углеводородных» машин.

Новая модель Giannini — это маленький пикап Uso, он относится к классу электрических квадрициклов L7e, ему не требуются современные системы пассивной и активной безопасности, при этом кузов у пикапа металлический и довольно крепкий. Разработан Uso в основном в Италии силами местных специалистов, так что это не какая-нибудь бэдж-инжиниринговая китайская модель, хотя мы не удивимся, если какие-то отдельные узлы и агрегаты у Giannini Uso имеют китайское происхождение.



Габаритная длина пикапа — 3170 мм (без навесного запасного колеса), ширина — 1615 мм, высота — 1610 мм. Размер грузовой площадки кузова — 1100 x 750 x 500 мм, грузоподъёмность — 250 кг. Для кузова можно заказать выдвижной ящик размером 750 x 750 x 170 мм. Спереди у пикапа есть небольшой дополнительный багажник. Убранство интерьера кабины компания Giannini пока не показала. В оснащении заявлены кондиционер, обогрев ветрового и заднего стёкол, обивка сидений кожзамом либо износостойкой тканью.



Единственный электромотор в Giannini Uso расположен на задний оси и вращает задние колёса, полноприводных версий не предусмотрено. Максимальная отдача — 30 кВт (40 л.с.) и 120 Нм, постоянная мощность — 15 кВт (20 л.с.), максимальная скорость — 90 км/ч. Ёмкость батареи — 21 кВт·ч, её полного заряда хватит на 235 км пробега по мотоциклетному циклу WMTC на дорожных шинах. На «зубастых» шинах для бездорожья, как у машины на фотографиях, одной зарядки хватит всего на 140 км. Бортовое зарядное устройство мощностью 6,6 кВт позволяет полностью зарядить батарею за 3 часа. Размерность дорожных шин — 155/65 R 14, для бездорожья — 165/70 R 14. Все колёса снабжены дисковыми тормозами. Подвеска — типа McPherson «по кругу».



Giannini обещает изготовить каждый заказанный пикап в течение 5 месяцев. Гарантия — 2 года (4 года на батарею), с обслуживанием проблем не будет, так как у Giannini есть обширная сеть собственных мастерских. Цена в 28 500 евро, правда, кажется слишком высокой на фоне некоторых конкурентов — например, французского грузовичка Kilow La Bagnole, который в базовой комплектации стоит всего 9999 евро.

