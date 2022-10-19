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  • Kilow La Bagnole: электрический «драндулет» из Франции с дизайном под Willys

Kilow La Bagnole: электрический «драндулет» из Франции с дизайном под Willys

19.10.2022 189 0 0

Одной из самых любопытных премьер второго ряда на Парижском автосалоне 2022 стал лёгкий электрический внедорожник La Bagnole (переводится с французского как «драндулет» или «колымага») марки Kilow, принадлежащей стартапу KG Automobile.

 

Компанию KG Automobile основали молодые французские предприниматели Лео Шуазель и Флоран Вителло, несколько лет они потратили на разработку и тестирование своего внедорожника La Bagnole и представили его в Париже под торговой маркой Kilow, подчёркивающей лёгкость «драндулета».

La Bagnole — это электрический квадрицикл классов L6e/L7e (в зависимости от модификации), который даже с максимальным оснащением весит менее 350 кг (базовая версия — 283 кг). Габаритная длина La Bagnole — 2812 мм, ширина — 1495 мм, высота — 1460 мм, колёсная база — 2073 мм. Дорожный просвет — 390 мм, при этом переднего свеса нет в принципе, можно штурмовать любой косогор.

В основе кузова — пространственный стальной каркас, скудная обшивка изготовлена из полимеров и дерева. Предусмотрены всего два места и грузовая площадка, для которой можно заказать деревянную либо пластиковую коробку-вкладыш объёмом до 650 л. Грузоподъёмность — 150 кг.

Подвеска — пружинная, на двойных поперечных рычагах «по кругу». Силовая установка — это два электромотора от некоего поставщика из Словении, они вращают независимо друг от друга задние колёса, промежуточных редукторов и дифференциала нет. Максимальная совокупная отдача — 16 кВт (21 л.с.) и 480 Нм, постоянная мощность — 6 кВт (8 л.с.). Колёса, обутые в узенькие «зубастые» шины формата 130/90 R 18, снабжены гидравлическими дисковыми тормозами.

Ёмкость 48-вольтовой модульной литий-железо-фосфатной батареи не указана, но известно, что предусмотрены две конфигурации — с запасом хода на 70 либо 140 км. До 40 км/ч «драндулет» разгоняется за 4 с. Максимальная скорость — 45 км/ч у версии, сертифицированной по классу L6e (во Франции такой техникой можно управлять с 14 лет, имея мопедные права), и 80 км/ч у версии класса L7e, для управления которой нужны взрослые права легковой категории В.

Снаружи спереди La Bagnole напоминает классический Willys 40-х годов, но очень условно, так что вряд ли у Stellantis (правопреемник марки Willys) будут какие-либо претензии. Салон — примитивнее некуда: на деревянной передней панели есть маленький электронный щиток приборов и пара тумблеров, заведующих режимами силовой установкой и рекуперацией. Ветровое стекло с дворниками устанавливается по желанию.

Ещё одна интересная опция — бокс для хранения «драндулета», стилизованный под коробку от игрушечной машинки: на этом боксе находятся солнечные панели, подзаряжающие в светлое время суток батарею La Bagnole.

Серийное производство La Bagnole начнётся на собственной фабрике компании на востоке Франции в январе следующего года, тогда же первые экземпляры будут отгружены клиентам. Минимальная цена — 9990 евро.

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