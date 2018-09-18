По предположениям ведомства, это будет дисциплинировать участников движения и удержит их от совершения необдуманных маневров на дороге.

Согласно статистике ГИБДД, от общего количества детей, погибших в ДТП, около 60% приходится на несовершеннолетних пассажиров транспортных средств. При этом в течение длительного времени наблюдается увеличение смертности именно среди этой категории участников дорожного движения. Из-за этого в ведомстве решили снова обратить внимание на проблему.

Если раньше главной причиной гибели детей-пассажиров было то, что родители не пристёгивали их ремнями безопасности и не сажали в автокресла, то теперь они стали более сознательными. На случаи, где дети в момент аварии не были пристёгнуты правильно, приходится всего 13% смертельных ДТП.

Новости / Авто и общество Автобусы, перевозящие детей, в России решено оснастить «мигалками» Согласно распоряжению, которое сегодня, 27 декабря 2017 года, было опубликовано на официальном сайте правительства РФ, с 1 июля следующего года транспортные средства, перевозящие группы детей, начнут оснащать жёлтыми или...

866 0 0 27.12.2017

В ГИБДД подчеркнули, что на загородных дорогах такие аварии с детьми-пассажирами чаще всего происходят из-за несоблюдения скоростного режима и выезда на полосу, предназначенную для встречного движения. В пределах населённых пунктов основной причиной является несоблюдение правил проезда перекрёстков.

По сути, это говорит о том, что присутствие ребёнка в машине не останавливает многих водителей от совершения необдуманных и рискованных маневров, а также от превышения скоростного лимита. С ними в ГИБДД предложили бороться с помощью профилактических мер.

Чтобы заставить остальных водителей быть внимательнее, ведомство предложило обозначить машины с детьми-пассажирами с помощью специальных наклеек. В ГИБДД думают о возможности разработать единый дизайн таких знаков, которые автовладельцы смогут клеить на машину, чтобы предупредить других участников движения (по аналогии со знаком «Начинающий водитель»).

Отметим, правоохранители пока что не планируют обязывать автовладельцев-родителей клеить такие знаки на машины, предположительно, это будет рекомендацией. Кстати, многие автомобилисты с детьми в салоне машин сейчас по личной инициативе используют различные варианты подобных наклеек (пока что единого вида у таких знаков нет).

ГИБДД начала проводить опрос о том, нужно ли закрепить «народную инициативу» в правовом поле, требуется ли единый образец для наклеек «Ребёнок в машине» и стоит ли делать требование обязательным или лучше оставить в виде рекомендации. По итогам опроса ведомство намеревается провести общественные обсуждения этого проекта.

Согласно официальной статистике, в общей сложности за январь-август 2018 года ГИБДД зафиксировала 6 007 ДТП с детьми-пассажирами в возрасте до 16 лет. За аналогичный период 2017 года произошло 5 942 таких аварии, так что прирост составил 1,09%.