ГИБДД и Минздрав: в РФ могут создать перечень запрещённых для водителей лекарств

В ведомстве также предлагают делать соответствующие отметки на упаковке лекарств: это должно быть интуитивно понятное обозначение.

Сейчас в стране бывают случаи, когда автомобилистов лишают прав за вождение в нетрезвом состоянии на основании обнаруженных в организме веществ, оставшихся после употребления медикаментов. Обычно в инструкции опасных для водителей препаратов есть пометка о том, что во время приёма лекарств следует воздержаться от управления транспортными средствами. Однако далеко не все клиенты читают инструкции к тем медикаментам, которые прописывают врачи.



Чтобы автомобилисты могли лучше разбираться в том, после приёма каких лекарств не стоит садиться за руль, в ГИБДД предложили создать полноценный реестр препаратов, влияющих на водителей. Как сообщает ТАСС со ссылкой на начальника столичного управления ГИБДД ГУ МВД Александра Быкова, с этим предложением ведомство обратилось в Министерство здравоохранения РФ.

Представитель ведомства считает, что после того, как Минздрав составит единый (и, очевидно, периодически оформляемый) реестр лекарственных препаратов, следующим шагом должно быть обсуждение «проблемы запрета». Он отметил: «Врачи же как пишут: «Не рекомендовано». Что значит не рекомендовано? Мы понимаем, что они ухудшают внимание, в то же время «не рекомендуем» – нет чёткого запрета». Он предлагает провести дискуссию на эту тему в обществе.



Александр Быков напомнил, что в ныне действующих правилах дорожного движения есть указание на то, что нельзя управлять ТС под воздействием препаратов, которые ухудшают внимание и реакцию. В качестве одного из вариантов решения проблемы неосведомлённости водителей он предложил делать соответствующие отметки на упаковке медикаментов. «Давайте нарисуем красный круг, машинку и перечеркнём, чтобы люди, покупая [лекарства], понимали», — добавил он.

Проблемы у водителей может вызвать приём лекарств, содержащих фенобарбитал или кодеин. К ним относятся Корвалол, Валокордин, Валидол, некоторые спазмоанальгетики, к примеру, Тетралгин, а также обезболивающее Солпадеин, Нурофен плюс. Могут привести к лишению прав даже приём некоторых противокашлевых, противопростудных и антигистаминных средств.



Напомним, в этом году Верховный суд РФ отклонил иск автомобилиста, которого лишили прав из-за того, что он сел за руль после приёма корвалола (сотрудники ГИБДД отправили его на проверку состояния опьянения после того, как он не пропустил пешехода).В 2020-ом другой водитель временно лишился права на управление ТС из-за приёма антидепрессантов.

Согласно статистике, в России количество тех, кого поймали на вождении в состоянии наркотического опьянения, ежегодно составляет около 21-22 тыс. случаев. По подсчётам ГИБДД, на аварии по вине водителей с наркотиками в организме приходится около 6% от общего количества «нетрезвых» ДТП, зафиксированных в стране.

