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  • ГИБДД предупреждает о штрафах: водителям напомнили о необходимости заменить права

ГИБДД предупреждает о штрафах: водителям напомнили о необходимости заменить права

08.12.2020 381 0 0

Обращение ведомства касается тех автомобилистов, у которых срок действия прав закончился в период с февраля по июль 2020 года.

 

Из-за пандемии коронавируса многие водители в РФ весной оказались в непростой ситуации: речь идёт о тех, кому пришлось бы в этот период менять права по истечению срока их службы. Напомним, основной мерой борьбы с распространением болезни на тот момент было социальное дистанцирование. Это повлияло и на работу подразделений ГИБДД, которые, помимо прочего, занимаются выдачей прав автомобилистам. Кроме того, у желающих «обновить» права по понятным причинам были сложности с получением медицинской справки.

В результате в ФАР (Федерации автовладельцев России) выступили с предложением продлить срок действия водительских прав в автоматическом режиме. Эту идею поддержал глава государства Владимир Путин: он поручил правительству создать схему для временного продления срока действия удостоверений. В итоге это позволило автомобилистам ездить с просроченными правами и не опасаться штрафов.

Согласно подписанному президентом РФ документу, срок действия водительских удостоверений продлили до 31 декабря текущего года. Норма касается тех автомобилистов, правам которых исполнилось 10 лет в период с 1 февраля по 15 июля 2020-го. В ГИБДД решили напомнить о том, что последний день этого года является окончательным сроком для подачи заявления о замене документа.

Предполагалось, что такая солидная отсрочка даст возможность избежать очередей и излишней нагрузки на сотрудников подразделений ведомства. Но судя по тому, что в ГИБДД на второй неделе декабря решили напомнить о скором окончании срока действия временной нормы, далеко не все автовладельцы вспомнили о необходимости «обновить» права в срок.

Напомним, тем, кто не успеет заменить водительское удостоверение в срок, будет грозить штраф в размере от 5 тыс. до 15 тыс. рублей (согласно части 1 статьи 12.7 КоАП РФ). Кроме того, автомобилистов с просроченными правами отстранят от управления автомобилем, а саму машину отправят на штрафстоянку (такое «удовольствие» влетит в солидную «копеечку»).

В ведомстве добавили, что несмотря на действующие в течение нескольких месяцев ограничительные меры, за 2020-ый российские подразделения ГИБДД уже заменили более 3,5 млн водительских удостоверений. Отметим, по итогам 2019 года было выдано свыше 7,5 млн прав из-за окончания срока их действия, а также по причине утраты. Указанный показатель на 38% выше по сравнению с прошлогодним: это объясняется тем, что в 1999 году в оборот ввели удостоверения нового образца, тогда старые документы массово заменили на новые и, соответственно, через очередное десятилетие автомобилисты их «обновили».

В РФ в начале текущего месяца ввели «посвежевшие» права. Теперь важнейший водительский документ соответствует Венской конвенции о дорожном движении 1968 года. В верхней части лицевой стороны на документе нового образца расположены надписи на русском, французском и английском языках: «Водительское удостоверение», «Permis de Conduire» и «Driving License».

документы Россия авто и общество ГИБДД законы

 

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