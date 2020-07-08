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  • Поправки от МВД: в России изменят водительские права и другие документы автовладельцев

Поправки от МВД: в России изменят водительские права и другие документы автовладельцев

08.07.2020 184 0 0

Проект соответствующего приказа от Министерства внутренних дел РФ сейчас находится на стадии общественного обсуждения.

 

Водители в России имеют удостоверения, которые им выдаются по итогам успешно сданного экзамена в ГИБДД. Документ действует в течение 10 лет, затем его необходимо продлевать. За последнее десятилетие вид бланка водительских прав менялся уже несколько раз: так, в 2011-ом документ, выдаваемый в РФ, стал соответствовать требованиям Венской конвенции 1968 года, а уже в 2014-ом его оборотную сторону изменили, добавив дополнительные подкатегории и графу для отметки об ограничениях на управление ТС только с автоматической коробкой передач.

В ближайшее время вид водительского удостоверения может измениться ещё раз. С соответствующим предложением выступает МВД. В разработанном ведомством проекте приказа указано, что на бланке прав необходимо разместить надписи Permis de Conduire и Driving Licence, что переводится как «водительское удостоверение» с французского и английского языков соответственно. Кстати, французский перевод был на тех удостоверениях, которые россиянам выдавали в период с 1995 по 2011 годы. Согласно проекту МВД, надписи на всех трёх языках будут выполнены сиреневым цветом, а разместят их в три строки в верхней части прав.

Также в документе, подготовленном ведомством, уточняется перечень сведений, которые должны быть внесены в форму свидетельства о регистрации транспортного средства (СТС) и паспорта ТС (ПТС). В проекте указано, что в СТС необходимо вносить сведения о мощности двигателя, а также о сроке госрегистрации для машин, поставленных на учёт на ограниченный срок. Потребуется также указать идентификационный номер устройства вызова экстренных оперативных служб, данные о нанесении дополнительной маркировки, год первой регистрации ТС (для машин, год выпуска которых не установлен) и т.д. Помимо этого, в МВД решили определить перечень сведений, вносимых в графу ПТС «Особые отметки». Сюда, к примеру, будет дублироваться запись о массе автомобиля в снаряженном состоянии.

В проекте также появился порядок оформления паспорта ТС взамен утраченного на тот автомобиль, который ранее не состоял на государственном учёте. Такой механизм понадобится для случаев, когда собственник теряет ПТС до регистрации машины. Это не должно вызывать сложностей, если учесть, что данные обо всех паспортах сейчас хранятся в системе под контролем МВД, а многие новые машины в РФ выпускаются с электронными ПТС (покупатели получают только выписку с этого документа).

Сейчас документ, разработанный МВД, опубликован на сайте для размещения проектов нормативных правовых актов regulation.gov.ru. Он находится на стадии общественного обсуждения.

Ранее мы сообщали о том, что в России хотят продлить срок действия прав до конца года: речь идёт о тех водителях, у которых они перестанут действовать в период с 1 февраля по 15 июля 2020-го. Предложение вызвано мерами по борьбе с распространением коронавируса в стране: дело в том, что многие не могли пройти медкомиссию из-за введённых ограничений. В МВД пояснили, что последний день года станет окончательным сроком для подачи заявления о замене документа. Предполагается, что этот вариант позволит избежать очередей и излишней нагрузки на сотрудников подразделений ГИБДД. Напомним, согласно актуальной редакции КоАП, наказание за управление ТС с просроченными правами – штраф в размере от 5 тыс. до 15 тыс. рублей.

документы Россия авто и общество законы

 

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