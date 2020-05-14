Срок действия прав хотят продлить до конца года, а безработным могут дать скидку на ОСАГО

Во многих регионах РФ продолжает действовать режим повышенной готовности, это значит, что гражданам сейчас доступны не все услуги. В итоге в сложной ситуации оказались те водители, правам которых исполнилось или в скором времени исполнится 10 лет. Им пора менять документ, но для этого нужно получить медицинскую справку. Из-за ограничительных мер (призванных не допустить распространение инфекции), многие не могут пройти медкомиссию. В итоге водителям предложили продлить действие прав «автоматом».



Изначально Федерация автовладельцев России (ФАР) выступила с предложением п родлить срок действия водительских прав в автоматическом режиме на полгода. Эту инициативу поддержал президент РФ Владимир Путин: он поручил правительству создать схему для продления срока действия прав «автоматом». Правда, по словам главы государства, отсрочка должна быть короче – не шесть месяцев, а лишь три.

Теперь в МВД подготовили проект приказа, согласно которому срок действия водительских удостоверений должен быть продлен до 31 декабря текущего года. Предполагается, что норма коснётся тех автомобилистов, правам которых исполняется 10 лет в период с 1 февраля по 15 июля 2020-го. Согласно пояснительной записке, последний день года станет окончательным сроком для подачи заявления о замене документа. Предполагается, что этот вариант позволит избежать очередей и излишней нагрузки на сотрудников подразделений ГИБДД (после окончания действия ограничительных мер).



Напомним, согласно актуальной редакции КоАП, наказанием за управление ТС с просроченными правами служит штраф в размере от 5 тыс. до 15 тыс. рублей. При этом инспекторы ДПС сейчас на законных основаниях могут наказывать тех, у кого срок действия удостоверения истёк до 1 февраля 2020-го.

Появилась и ещё одна инициатива, тоже связанная с пандемией. Как мы сообщали ранее, из-за угрозы распространения вируса жителей РФ настоятельно попросили оставаться дома и выходить только в случае необходимости. В итоге часть граждан лишилась работы, так как далеко не все компании смогли перевести сотрудников на удалённый режим или позволить себе платить зарплату неработающему персоналу. Помочь таким россиянам предлагает депутат Госдумы Иван Сухарев.



Правда, его инициатива касается не всех, а только водителей. Иван Сухарев обратился со своей идеей к президенту Российского союза автостраховщиков (РСА) Игорю Юргенсу. Как сообщает RT, он предлагает обязать страховщиков предоставлять 50-процентную скидку на ОСАГО тем гражданам, которые лишились работы в период введения режима повышенной готовности. Речь идёт о тех, кто официально получил статус безработных.

Скидку на полис «автогражданки» депутат предлагает давать безработным до конца текущего года. Он объясняет это тем, что страховка является обязательной для всех автовладельцев в стране (и для тех, кто управляет ТС по доверенности). По словам Ивана Сухарева, это может стать одной из дополнительных мер поддержки населения.



Вчера стало известно о том, что Госдума РФ окончательно одобрила законопроект, согласно которому ОСАГО станет дороже для злостных нарушителей ПДД. Кроме того, поправки вводят также временный режим продажи полисов без диагностических карт. Правда, автовладельцам всё равно придётся отправить машину на техосмотр после того, как ныне действующие ограничения (из-за коронавируса) будут сняты.

