ГИБДД выигрывает в суде спор по уменьшенным дорожным знакам

Столичный Центр организации дорожного движения (ЦОДД) продолжает оспаривать решения, которые были вынесены не в их пользу.

Несмотря на то, что сейчас уменьшенные дорожные знаки «прописались» в ГОСТе, ЦОДД всё-таки признали виновным в самовольной установке нестандартных дорожных знаков на одной из улиц Москвы. Это было сделано в рамках эксперимента, однако, в ГИБДД настаивают на том, что такое решение нужно было согласовать с ведомством. Суды продолжают принимать сторону правоохранителей.

ГИБДД подала в суд на ЦОДД в конце прошлого года. Уменьшенные дорожные знаки «Уступи дорогу» и «Пешеходный переход» (50×50 см) Центр установил на одной из улиц в Северо-восточном округе Москвы в ноябре 2018-го. Тогда же на дороге появился экспериментальный объединённый указатель «Парковка для инвалидов».

Согласно действующим на тот момент ГОСТам 52289 и 52290, знак «Уступи дорогу» должен быть размером 90×90 см, а «Пешеходный переход» – 70×70 см. А чтобы обозначить стоянку для инвалидов, нужно использовать два знака – «Парковку» и соответствующую информационную табличку.

В итоге ЦОДД получил два штрафа – по статьям 12.34 КоАП «Несоблюдение требований по обеспечению безопасности движения при содержании дорог» и 12.33 КоАП «Повреждение дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений». Как сообщает «Коммерсант», Центр обжаловал штрафы в Бабушкинском районном суде, однако оба взыскания остались в силе.

По мнению представителей ГИБДД, объединённый знак парковки для инвалидов должен был быть установлен вместе с информационным щитом, который информировал бы водителей об инновации. Доводы ответчика, согласно которым безопасность движения из-за нового знака не ухудшилась, не убедили судью.

Насчёт установки уменьшенных знаков ГИБДД предупреждала ЦОДД ещё в 2017 году: предполагалось, что это способно привести к росту аварийности. Несмотря на слова представителей ЦОДД о том, что вешать экспериментальные дорожные знаки можно в соответствии с предварительным национальным стандартом (ПНСТ), судья так и не изменила решение, вынесенное ранее.

Теперь ЦОДД решил обратиться в Мосгорсуд. В Центре уверены, что уменьшение дорожных знаков не влияет на безопасность движения. Указатели такого же размера установлены во многих крупных городах мира, в их числе Барселона, Лондон, Париж, Рим и Сингапур.

Ранее Kolesa.ru сообщал о том, что с 1 мая 2019 года в России вступил в силу новый ГОСТ, который позволяет устанавливать на дорогах знаки меньшего размера, а также объединённые указатели (например, знак стоянки со временем работы или способом парковки ТС). Этот стандарт является необязательным для применения. Поддерживающие ГОСТ считают, что новые знаки будут обходиться дешевле; помимо этого, они не портят внешний вид городов.