Гибридный кроссовер Chery Tiggo 8 Pro e+: старт предзаказа в РФ

Российский офис Chery анонсировал гибридный кроссовер для местного рынка ещё в декабре прошлого года, правда, тогда название новинки оставили «за кадром». О том, что в её роли выступит Tiggo 8 Pro e+, стало известно в начале марта 2023-го. Напомним, в Китае эта модель продаётся под именем Tiggo 8 Plus Kunpeng e+. Теперь представители компании рассказали о том, что дилеры в РФ начали оформлять предзаказы на гибридный кроссовер.

На фото: Chery Tiggo 8 Plus Kunpeng e+

Ранее стало известно о том, что гибрид прошёл комплекс различных испытаний в естественных климатических и дорожных условиях РФ. С их помощью производитель, в частности, проверил качество запуска силовой установки и скорость зарядки при низких температурах, изучил герметичность кроссовера, расход топлива при использовании системы рекуперации (и без), испытал функциональность комплекса систем безопасности при непогоде (во время снегопада, дождя и гололёда).



Chery Tiggo 8 Pro e+ оснащается гибридной силовой установкой, в основе которой находится бензиновый 1,5-литровый турбомотор мощностью 147 л.с., его максимальный крутящий момент равен 210 Нм. Двигатель работает в тандеме с двумя электромоторами, они в течение 30 минут выдают ещё 88 л.с. Совокупная отдача этой системы составляет 235 л.с. В комплект предлагается трёхступенчатая роботизированная коробка передач DHT (Dedicated Hybrid Transmission), разработанная Chery специально для бензоэлектрических машин.

По итогам испытаний в РФ в Chery выяснили, что максимальный пробег при полной заправке бензобака и полностью заряженной электрической батареи (при движении в режиме «трасса») составляет до 1000 км. Также в компании отметили, что при идеальных условиях расход топлива на 100 км пути – 1 литр; при эксплуатации в реальных условиях показатель стартует с 1,3 литра 92-го бензина.



Ещё в списке полученных результатов числится дальнобойность подзаряжаемого гибридного кроссовера при движении в чисто электрическом режиме – 75 км (при расчёте по циклу NEDC). Ёмкость батареи по-прежнему не указывается, в Китае показатель при таком же запасе хода составляет 19,27 кВт*ч. На разгон с места до «сотни» Chery Tiggo 8 Pro e+ требуется 7,5 секунды, а его максимальная скорость ограничена на отметке 180 км/ч.

В российском офисе Chery отметили, что первые покупатели новинки, которые оформят сделку до конца следующего месяца, получат в подарок мощную зарядную станцию для гибрида, а также сертификат на её установку. У такой домашней настенной стационарной станции мощность составляет 7 кВт, она позволяет полностью зарядить батарею гибрида за 2,5 часа, что примерно на 70% быстрее, чем от обычной розетки. Клиенты смогут купить эту фирменную зарядную станцию, её цена составит примерно 262 тыс. рублей.



Компания пока не обнародовала цену Chery Tiggo 8 Pro e+. Известно, что «живые» продажи модели у российских дилеров начнутся до конца текущего месяца. Напомним, в РФ на сегодняшний день предлагается чисто бензиновый переднеприводный кроссовер Chery Tiggo 8 Pro с «турбочетвёркой» 1.6 TGDI (186 л.с., 275 Нм) и семиступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями. Его стартовый ценник равен 3 539 900 рублей. За полноприводный Tiggo 8 Pro Max с турбомотором 2.0 TGDI (197 л.с., 375 Нм) и 7DCT просят не менее 3 970 900 рублей.