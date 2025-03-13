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Гигантский внедорожник Haval H5 получил порцию обновок

13.03.2025 233 0 0

Рамный вездеход Haval 2025 модельного года стартовал в Китае. Любопытно, что часть новых решений изначально используется на версии, представленной в России.

До нашего рынка гигантский рамный внедорожник Haval H5, который сделан на базе пикапа Great Wall Poer KingKong, добрался в 2024-м. А вот в родном Китае модель появилась на год раньше. И сегодня там стартовали продажи слегка модернизированного вездехода. Правда, обновок немного.

Haval H5 2025 модельного года для Китая
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Haval H5 2025 модельного года для Китая
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Haval H5 2025 модельного года для Китая
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Haval H5 2025 модельного года для Китая
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В Поднебесной Haval H5 теперь по умолчанию имеет черный наружный декор вместо хромированного. Отметим, российский вездеход изначально представлен с темной, а не блестящей радиаторной решеткой, но в КНР больше деталей, выполненных в черном, включая окантовку стекол и рейлинги на крыше. Даже 17-дюймовые колеса – и те черные. А еще в Haval заявили о том, что сама краска – другая. При этом клиенты все-таки могут выбрать хромированную отделку, но уже за доплату.

Haval H5 2025 модельного года для Китая
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Haval H5 2025 модельного года для Китая
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Haval H5 2025 модельного года для Китая
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Предназначенный для домашнего рынка H5 почему-то стал выше: этот показатель отныне составляет 1864 мм против 1835 мм у внедорожника предыдущего модельного года. Увеличен и паспортный дорожный просвет – 225 мм вместо 220 мм. Остальные габариты не изменились. Длина – 5190 мм, ширина – 1905 мм, колесная база – 3140 мм.

Haval H5 2025 модельного года для Китая
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Haval H5 2025 модельного года для Китая
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Интерьера реформы не коснулись. В базе у внедорожника черная обивка, коричневая кожа предусмотрена в качестве опции. Список оборудования дорогих комплектаций пополнил климат-контроль (для российского H5 он является стандартным; в Китае у «простых» версий кондиционер). В зависимости от исполнения Haval H5 также может иметь подогрев сидений, электропривод багажной двери, камеры кругового обзора, обычный или адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения и удержания в полосе движения. Как и раньше, несмотря на размеры внедорожник доступен исключительно с пятиместным салоном.

Haval H5 2025 модельного года для Китая
1 / 3
Haval H5 2025 модельного года для Китая
2 / 3
Haval H5 2025 модельного года для Китая
3 / 3

На данный момент Haval H5 2025 модельного года предложен в Китае с бензиновой турбочетверкой 2.0 (218 л.с., 380 Нм) или турбодизелем 2.0 (163 л.с., 400 Нм). Заднеприводные версии из гаммы исключены – по крайней мере пока. Механика тоже больше недоступна. Как и в России, во всех комплектациях внедорожник представлен с полным приводом и восьмиступенчатым автоматом.

Haval H5 2025 модельного года для Китая
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Haval H5 2025 модельного года для Китая
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Цена модернизированного Haval H5 лежит в диапазоне от 147 800 до 177 800 юаней, что эквивалентно примерно 1,75 млн – 2,1 млн рублей по актуальному курсу.

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