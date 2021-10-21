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  • ГК Серконс : рынок сертификации справляется с внедрением ГОСТа по оценке соответствия единичных ТС

ГК Серконс : рынок сертификации справляется с внедрением ГОСТа по оценке соответствия единичных ТС

21.10.2021 162 0 0

С 1 июля текущего года, когда ГОСТ 33670-2015 стал обязательным к применению, уже более 41 тыс. автомобилей прошли оценку соответствия в аккредитованных испытательных лабораториях. Трудности первого этапа  преодолены.

 

Партнерский материал

Новый ГОСТ достаточно «безболезненно» стал применяться и на Дальнем Востоке, куда ввозится наибольшее количество автомобилей, которые подпадают под действие нового нормативного документа по оценке соответствия единичных транспортных средств. Заместитель руководителя Росстандарта Алексей Кулешов посетил с инспекцией Южно-Сахалинск и Владивосток. По результатам рабочей поездки он подчеркнул, что и сотрудники, и заявители отмечают удобство выстроенной в данном регионе системы проведения работ, отсутствие очередей и возможность предварительной записи. 

Рынок совершенно адекватно отреагировал на введение нового ГОСТа. По словам руководителя испытательной лаборатории «ПромМаш Тест» (входит в ГК Серконс) Максима Кукуйцева, который вместе с представителями Росстандарта знакомился с практикой работы местных лабораторий, «и в Европейской части страны "кризис внедрения" нового ГОСТа преодолен. Специалисты ГК Серконс успешно справляются с выдачей СБКТС (свидетельство о безопасности конструкции транспортного средства). То же самое касается и оформления переоборудования транспортных средств». 

По статистике, на территорию Российской Федерации ввозится более 100 тыс. так называемых единичных транспортных средств, которые зачастую не представлены на российском рынке. Статистика показывает, что в настоящий момент более 500 автомобилей в день проходят оценку соответствия с оформлением СБКТС. И это примерно соответствует объему поступления единичных транспортных средств на рынок.

«Срок оформления электронных документов сейчас максимально сокращен, а порядок упрощен, но в то же время качество проверки обязательных требований нормативных документов существенно возросло. Процедура длится один-два дня. Практически по всей стране система работает без сбоев. А это значит, что внедрение ГОСТ 33670-2015 себя оправдало», – отметил основатель ГК Серконс Ихсан Бозкурт. 

Новые процедуры преграждают путь для поступления на рынок «автохлама» и контрафакта – «конструкторов» из запчастей и автомобилей-«распилов». А электронный документооборот позволяет каждому следующему владельцу видеть, какие манипуляции производились с его авто. Уже сейчас понятно, что большой объем свидетельств, заключений и протоколов проверки безопасности конструкции транспортных средств после внесения в их конструкцию изменений раньше выдавались без фактического проведения испытаний и измерений.

росстандарт

 

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