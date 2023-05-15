11-13 мая в Москве в выставочном центре «Гостиный двор» прошел Всероссийский форум «Здоровье нации – основа процветания России», посвященный актуальным задачам общественного здравоохранения. Стратегическим партнером мероприятия выступила ГК «Современные транспортные технологии», дистрибьютор коммерческой и пассажирской техники. Компания представила современные модификации медицинских автомобилей ГАЗ: «Соболь NN» в варианте АСМП класса «В» и фельдшерско-акушерский пункт «Газель NN».

Ключевой темой форума в этом году стало обсуждение необходимых мер, направленных на укрепление здоровья населения и обеспечение устойчивости системы здравоохранения в современных условиях. В рамках деловой программы форума ГК «СТТ» подняла вопрос транспортной доступности медицинских учреждений и объектов спорта в малых городах и сельских территориях.



В ходе выступления были рассмотрены вопросы повышения эффективности профилактических медицинских осмотров жителей малых городов и сельских территорий, а также модернизации пассажирского транспорта и приоритетного выделения средств на общественные маршруты, обеспечивающие функционирование социально-культурных объектов.

На выставочной экспозиции ГК «СТТ» представила современные модификации медицинских автомобилей ГАЗ, спроектированные с учетом высоких требований к безопасности, комфорту водителя, медицинского персонала и пациентов, а также функциональности и простоте обслуживания. Среди представленной техники:

Автомобиль скорой медицинской помощи (АСМП) класса «B» на базе «Соболя NN», в основе которого лежит идея создания максимально комфортного пространства для пациентов и медицинского персонала в условиях работы на маршрутах с плотной городской застройкой. Короткая колесная база обеспечивает высокий уровень маневренности, благодаря чему данный автомобиль может легко перемещаться в интенсивном транспортном потоке и беспрепятственно проезжать по узким улицам и тесным дворам. А компактная высота позволяет пользоваться въездными арками и воротами, не рассчитанными на проезд крупногабаритного транспорта, что нередко встречается в старом жилом фонде. Все это способствует сокращению времени прибытия бригады скорой медицинской помощи на вызов. Односкатная ошиновка повышает уровень проходимости транспортного средства, снижает эксплуатационные расходы и увеличивает внутреннее пространство салона. Распашные задние двери открываются на 180⁰ и облегчают погрузку носилок, в салоне организованы все необходимые условия для комфортной транспортировки пациента в медицинское учреждение. Широкий боковой проем со сдвижной дверью обеспечивает медицинской бригаде свободный доступ в салон.

Фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) на базе «Газели NN» – функциональное и практичное транспортное средство, предназначенное для оказания диагностических услуг и медико-санитарной помощи вне стационара. Эксплуатация данной модификации медицинского автомобиля особенно актуальна для населенных пунктов, в которых отсутствуют стационарные лечебные учреждения. Салон передвижного фельдшерско-акушерского пункта изготовлен из высокопрочных материалов, выполненных из композитных панелей с алюминиевым покрытием, обладающим высоким сопротивлением к стиранию, взаимодействию с кислотными средами и ультрафиолетовому излучению. В комплектации предусмотрено все необходимое медицинское оборудование, позволяющее осматривать пациентов и проводить лабораторные исследования.

Специальная медицинская техника ГАЗ производится на основе детального анализа ежедневных действий, выполняемых врачами экстренных медицинских служб, а также с учетом пожеланий работников скорой помощи к эргономике и внутреннему оснащению рабочего пространства салона. Это становится возможным благодаря регулярному общению с экспертами отрасли и привлечению медицинского персонала к проектированию компоновки автомобилей, что способствует оптимизации рабочих процессов и повышению скорости оказания экстренной помощи пациентам.

В рамках Всероссийского форума «Здоровье нации – основа процветания России» ГК «СТТ» провела церемонию награждения специалистов Станции скорой и неотложной медицинской помощи имени А.С. Пучкова, которые приняли участие в разработке комплектации внутреннего пространства реанимобиля на базе «Газели NN».

Подбор мебели, размещение стеллажей и сидений, а также расположение оборудования позволили увеличить площадь рабочей зоны и обеспечить максимальное удобство работы медицинского персонала. Интерьер медицинского салона создан с использованием металлопластиковой мебели. Среди ее преимуществ – долговечность, низкий вес и простота дезинфекции. Универсальные крепления для медоборудования в салоне облегчают работу врачей в условиях использования разных по назначению и габаритам медицинских аппаратов. Адаптивная пневматическая подвеска автомобиля обеспечивает высокую плавность хода на дорогах любого качества, предотвращает раскачку на высоких скоростях и отвечает за комфортную транспортировку пациента на большие расстояния, делая удобным оказание медицинской помощи во время движения.