ГК «СТТ» представила транспорт нового поколения на «ИННОПРОМ-2023»

ГК «Современные транспортные технологии», крупнейший дистрибьютор коммерческой техники, принимает участие в международной промышленной выставке «ИННОПРОМ-2023», которая проходит в Екатеринбурге с 10 по 13 июля. В рамках мероприятия компания представляет широкий модельный ряд автомобильной техники для бизнеса, пассажирских перевозок и социальной сферы, новый легкий дизельный двигатель G-серии, а также систему цифровых сервисов, повышающих эффективность управления автопарком.

«ИННОПРОМ» традиционно является одной из ключевых площадок встречи профессионалов промышленной отрасли. В значительной степени это касается и рынка коммерческого транспорта, который играет важную роль в развитии различных сегментов бизнеса.

Как представлен автомобильный сектор?

Ознакомиться с передовыми отечественными решениями в сфере автомобильной промышленности и современным транспортом, предназначенным для бизнеса, пассажирских перевозок и социальной сферы, можно на стенде ГК «Современные транспортные технологии». Среди представленных экспонатов:

Микроавтобус «Соболь NN» – компактный автомобиль, который отличается удобством управления и практичностью. Он одинаково хорошо подходит для организации мобильного офиса в формате бизнес-купе, а также эксплуатации в качестве корпоративного транспорта или семейного минивэна для длительных путешествий и ежедневного передвижения в условиях плотной городской застройки. В салоне с тремя рядами сидений, помимо водителя, могут разместиться шестеро пассажиров. Диваны среднего и заднего рядов можно перемещать по салону, складывать для увеличения вместимости багажного отделения (максимально до 5,1 м3) или раскладывать для организации просторного спального места.

– компактный автомобиль, который отличается удобством управления и практичностью. Он одинаково хорошо подходит для организации мобильного офиса в формате бизнес-купе, а также эксплуатации в качестве корпоративного транспорта или семейного минивэна для длительных путешествий и ежедневного передвижения в условиях плотной городской застройки. В салоне с тремя рядами сидений, помимо водителя, могут разместиться шестеро пассажиров. Диваны среднего и заднего рядов можно перемещать по салону, складывать для увеличения вместимости багажного отделения (максимально до 5,1 м3) или раскладывать для организации просторного спального места. Микроавтобус «Соболь NN» VIP-комплектации – автомобиль премиум-класса с двойным пакетом термо- и шумоизоляции кузова, который позволяет поддерживать тишину и комфортные условия общения в салоне. Для удобства пассажиров премиальные сиденья с обивкой из экокожи и замши оснащены раскладывающейся спинкой с электрорегулировками, розетками USB и Type-C, а также консолью с интегрированной беспроводной зарядкой.

Микроавтобус «Газель City» – автобус малого класса для городских и пригородных перевозок. Это уникальная в своем классе модель, расширяющая безбарьерную среду. Отсутствие ступеней, регулируемая пневмоподвеска, механическая аппарель, широкая двустворчатая дверь и просторная накопительная площадка облегчают посадку и высадку маломобильных пассажиров. Рассчитан на перевозку 22 пассажиров и существует как в дизельной версии (представлена на стенде), так и в электрической.

– автобус малого класса для городских и пригородных перевозок. Это уникальная в своем классе модель, расширяющая безбарьерную среду. Отсутствие ступеней, регулируемая пневмоподвеска, механическая аппарель, широкая двустворчатая дверь и просторная накопительная площадка облегчают посадку и высадку маломобильных пассажиров. Рассчитан на перевозку 22 пассажиров и существует как в дизельной версии (представлена на стенде), так и в электрической. Автобус «CITYMAX 9» – автобус нового поколения, не имеющий аналогов в своем сегменте. Это уникальная для российского рынка модель с самой большой площадью низкого пола в среднем классе (10 м2). Семейство автобусов рассчитано на перевозку до 84 пассажиров и предназначено для работы на городских маршрутах. Система «книлинг» в совокупности с механической аппарелью, специально оборудованной зоной для размещения инвалидной коляски и просторной накопительной площадкой с поясничными упорами в автобусе расширяют безбарьерную среду городов.

– автобус нового поколения, не имеющий аналогов в своем сегменте. Это уникальная для российского рынка модель с самой большой площадью низкого пола в среднем классе (10 м2). Семейство автобусов рассчитано на перевозку до 84 пассажиров и предназначено для работы на городских маршрутах. Система «книлинг» в совокупности с механической аппарелью, специально оборудованной зоной для размещения инвалидной коляски и просторной накопительной площадкой с поясничными упорами в автобусе расширяют безбарьерную среду городов. «Газель e-NN»- легкий коммерческий электромобиль в модификации на 7 пассажирских мест с запасом хода на одной зарядке до 150 км. По желанию заказчика запас хода может быть увеличен до 200 км. Скоростная зарядка до 80% емкости батареи может быть обеспечена всего за 30 минут. Режим рекуперации позволяет обеспечивать подзарядку батарей в момент торможения, что особенно актуально при работе в режиме городских перевозок с частыми остановками. Электромобили «ГАЗель e-NN» выпускаются в различных модификациях: шасси для спецнадстроек, фургоны, микроавтобусы.

Автомобиль скорой медицинской помощи (АСМП) класса С на базе «Газель NN» . Модель нового поколения. Регулируемая пневматическая задняя подвеска позволяет уменьшить высоту кузова при погрузке носилок и обеспечивает высокую плавность хода. Салон оснащен металлопластиковой мебелью, которая сочетает низкий вес, высокую долговечность и простоту санобработки. Односкатная задняя ошиновка увеличивает пространство в салоне за счет более компактных колесных арок и обеспечивает повышение проходимости по грунтовым и заснеженным дорогам. Конструкция автомобиля предусматривает максимальный комфорт для пациентов и врачей, в том числе при проведении реанимационных манипуляций в пути.

. Модель нового поколения. Регулируемая пневматическая задняя подвеска позволяет уменьшить высоту кузова при погрузке носилок и обеспечивает высокую плавность хода. Салон оснащен металлопластиковой мебелью, которая сочетает низкий вес, высокую долговечность и простоту санобработки. Односкатная задняя ошиновка увеличивает пространство в салоне за счет более компактных колесных арок и обеспечивает повышение проходимости по грунтовым и заснеженным дорогам. Конструкция автомобиля предусматривает максимальный комфорт для пациентов и врачей, в том числе при проведении реанимационных манипуляций в пути. Рефрижератор «Валдай 8» – изотермический фургон для перевозки продукции, требующей специальных условий хранения и соблюдения разного температурного режима одновременно. Усиленная термоизоляция и холодильная установка позволяют поддерживать необходимую температуру от -20 °С до +12 °С внутри грузового отсека. Автомобиль «Валдай 8» служит основой для монтажа широкой гаммы надстроек: изотермических и промтоварных фургонов, европлатформ, эвакуаторных и самосвальных платформ, цистерн, мусоровозных бункеров и т.д. Бескапотная компоновка позволяет обеспечить высокую маневренность и прекрасную обзорность, что особенно актуально для доставки грузов в условиях плотной городской застройки. Предусмотрена модификация со спальным местом в кабине для отдыха водителя.

Легкий дизельный двигатель G 2.5. Силовой агрегат объемом 2,5 литра и мощностью 150 л.с. отличается высокой износостойкостью и низким уровнем шума. Благодаря современной высокотехнологичной конструкции со стальным кованым коленвалом и алюминиевой головкой блока цилиндров двигатели G-серии обладают низким весом, а небольшой рабочий объем, высокое давление впрыска топлива (2 000 бар) и оптимальные калибровки двигателя обеспечивают низкий расход топлива. Двигатель соответствует экологическому классу «Евро-5».

Также на стенде ГК «СТТ» посетители выставки могут ознакомиться с системой цифровых сервисов «Спутник», которая предлагает новый подход к решению транспортных задач. Она сочетает в себе комплекс актуальных телематических и финансовых инструментов, сервисов по техническому обслуживанию и развитию бизнеса клиента, а также позволяет повысить комфорт и эффективность управления автомобилем. Посетители могут протестировать возможности «Спутника» на специальной touch-панели и задать все интересующие вопросы представителю компании.

В условиях глобальной перестройки промышленности мы наблюдаем острую необходимость формирования устойчивых бизнес-процессов и адаптации к современным реалиям рынка. Эта задача неразрывно связана с внедрением современных технологий и актуальных решений, которые способствуют реализации стратегий роста. В рамках выставочной экспозиции мы представили широкий модельный ряд коммерческой и пассажирской техники, которая обеспечивает эффективное выполнение транспортных задач. Это надежные и комфортные автомобили, разработанные с акцентом на ключевые потребности бизнеса и разных категорий населения. Михаил Бахтарин директор по развитию и маркетингу ГК «Современные транспортные технологии»

Деловая программа

В рамках «ИННОПРОМ-2023» ГК «СТТ» также организует деловую сессию «Промышленный туризм как новая патриотика и эффективный инструмент для правильного позиционирования компании». Мероприятие предполагает обсуждение актуальных инструментов развития кадрового потенциала национальных промышленных предприятий.

На мероприятии выступят:

Амалия Акопова (Москва) – продюсер, ведущая авторской программы о туризме «Дома ХОРОШО» на радиостанции Москва FM 92,0. Автор первого подкаста о промышленности в России «ПРОМ_Открытие», создатель нетривиальных туристических продуктов.

Ольга Шандуренко (Москва) – директор проектов дивизиона «Городская экономика» Агентства стратегических инициатив, эксперт промышленного туризма.

Ольга Юракова (Екатеринбург) – ментор Всероссийского акселератора промышленного туризма АСИ «Открытая промышленность» при поддержке Минпромторга РФ.

Наталья Плетникова (Нижний Новгород) – начальник управления развития ГК «Современные транспортные технологии».

Партнёрский материал