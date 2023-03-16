Главный трофей Кубка «Чингисхан» уезжает в Пермский край. День первый – автокросс

В Республике Татарстан под Зеленодольском состоялся внедорожный Кубок памяти Ирека Миннахметова, мастера спорта и двукратного чемпиона России по автогонкам. Близкие друзья Ирека решили именно так, спортивным праздником, почтить память выдающегося человека и спортсмена, который на деле имел не так много времени на достижения в различных дисциплинах, отдавая себя в первую очередь развитию Республики, а спортом занимался в свободное время, тем не менее получая выдающиеся результаты в кроссе, ралли-кроссе, ралли-рейдах.

Открыли мероприятие Глава Зеленодольского муниципального района, мэр города Зеленодольска – Афанасьев Михаил Павлович, отец Ирека – общественный деятель, благотворитель, Джаудат Мидхатович Миннахметов и трехкратный чемпион мира в составе сборной России, единственный пятикратный обладатель кубка Гагарина Данис Зиннурович Зарипов.



После торжественных и теплых слов от открывающих мероприятие почетных гостей и минуты молчания восемнадцать спортсменов из двенадцати муниципальных образований России, выслушав короткий брифинг от руководителя гонки, устремились к боевым машинам – первый день соревнований по автокроссу на УАЗах (категория Т1-2500 по классификации Российской автомобильной федерации) стартовал.



Первые зрители прибыли на территорию проведения Кубка с раннего утра, наблюдая за хронометрируемыми тренировками, которые предваряли торжественное открытие и полуфиналы. Ни наледь, ни подтаявшие снежные трибуны, ни неудобства с парковкой, возникшие после двухдневной оттепели, не испугали более 1500 болельщиков, пришедших увидеть гонку. И им было что посмотреть!



Широкая стартовая прямая и небольшой, неудобный для УАЗов трамплин, далее поворот под зрительской снежной «трибуной» – сплошные мастера спорта России и СССР, победители и призеры серьезнейших мировых и российских соревнований с первых метров начали бескомпромиссное сражение за Кубок «Чингисхан» – овеществленный в хрустале, натуральном дереве и кованном металле.



На старт первого полуфинала не вышел Эдуард Горбунов №26 из Ульяновска – технические проблемы уже после пары тренировочных кругов. На первом из десяти кругов заезда потерял колесо Александр Потапов №69 из Москвы, лидер команды IBOX.



Не успели зрители и ведущий отойти от неожиданного схода Александра Потапова, как на втором круге еще один пилот команды IBOX, фаворит гонки, чемпион России по автокроссу 2022 года Михаил Коструков из Бронниц слегка зацепил внутренний бруствер и плавно уложил свой УАЗ под №80 на бок. Эти трое пилотов, даже не начав толком выступать, лишились всех шансов на победу. В строю осталось шесть УАЗов.



Рафаэль Фаттахов №88, представляющий Республику Татарстан, упорно удерживал лидерство, находясь под техничными атаками одиннадцатикратного чемпиона России Беньямина Джепаева №63 из Ульяновска.



Соперники, в грязевом дрифте буквально в сантиметрах друг от друга несколько раз разменивали между собой первое и второе места, каждый раз вызывая море эмоций у всех присутствующих своей ювелирной борьбой. Но победу в первом полуфинале все же одержал Рафаэль Фаттахов. Дмитрий Володин №53 из Рязани и Владимир Иванов, «легенда 59» с соответствующим номером на кузове из Перми, забрали третью и четвертую позиции, пятым и шестым пришли пилоты заводской команды «УАЗ» Вадим Новиков №61 и Олег Коротков №73. Под ликование трибун, приветствующих победу земляка, практически сразу после первого стартовал второй полуфинал.



Очередная девятка пилотов на полном газу со старта вылетела из первого поворота в «змейку». Началась контактная борьба на грани фола, в первых рядах Коструков Александр №81 Бронницы и Алексей Плешивых №11 из с. Вознесенское Пермского края боролись за лучшую траекторию, им ассистировали легендарный чемпион СССР и России, двенадцатикратный победитель «Арских Холмов» Петр Дрофичев №12 из Калининца, МО и Артем Редькин №89 из Нового Уренгоя.



В арьергарде Рустам Вакилов №9 из с. Актаныш Республики Татарстан уперся капотом в борт Павла Звягина №28 из Ульяновска, за которым в ряд боком двигались Антон Половинкин №27 и «счастливая семерка» Радиса Хашимова из Набережных Челнов. По итогам начального противостояния №27 Антон Половинкин из Ульяновска вылетел в бруствер, не пройдя ни одного круга.



В итоге борьба за лидерство в заезде развернулась между Алексеем Плешивых №11 и Петром Дрофичевым №12, Алексей пытался выстроить двойку авангарда по порядковым номерам, постоянно атакуя Петра Васильевича, и у него это все же получилось.



На третье место, усилив позиции «хозяев» – Республики Татарстан, вырвался сквозь совершенно непригодные для кроссовых УАЗов трамплины, заставляющие после каждого прыжка «тыкаться» носом в трассу и проверяющие подвеску на прочность, Радис Хашимов. «Счастливая семерка» и правда оказалась счастливой. Четвертым стал Павел Звягин, №28 из Ульяновска, удачно вышедший из «кучи-малы».



Итогом в утешительный заезд с правом побороться за финал попали Зверев Николай (№), организатор знаменитой гонки «Сухой Лог» из одноименного местечка в Свердловской области; Артем Редькин и Рустам Вакилов под №89 и №9 соответственно, Антон Половинкин №27 и Александр Коструков №81, который получил пенализацию от судей, отбросившую его на последнее место во втором полуфинале.



«Утешок» – на сленге судей и спортсменов, он же Финал Б в официальной ведомости, дающий десятке выбывших в полуфиналах пилотов завоевать место в финальном заезде. Всего двое смогут получить второй шанс. И вот со старта «заводские» УАЗы Короткова Олега под №71 и Новикова Вадима №61 взяли в «клещи» Артема Редькина из Нового Уренгоя. Командная тактика? Обязательно об этом спросим оппонентов.



Рустам Вакилов №9 потерял время из-за разворота и за 12 кругов не достиг позиции, позволяющей выбраться в финал. Братья Коструковы №80 и №81 сошли после первого и второго кругов – Михаил пробил радиатор, Александр не увидел смысла продолжать борьбу и следом оформил сход с дистанции. Из четырех пилотов команды IBOX, таким образом, остался только один, самый молодой – Дмитрий Володин №53 из Рязани, взявший третье место в первом полуфинале.



Артем Редькин №89 на последнем круге повис на бруствере и на этом закончил гонку. Николай Зверев под №2 сошел после восьмого круга, Артем Половинкин – после одиннадцатого. Таким образом, в финал выбилась заводская команда «УАЗ» в составе 2-х экипажей – Новиков Вадим №61 и Коротков Олег №73.



Финальная схватка, десять изрядно помятых УАЗов безо всякого снисхождения друг к другу толкались в виражах, в лидеры вышел Беньямин Джепаев №53, на внутреннем радиусе – Петр Дрофичев №12, по краю трека аккуратно пробрался на лидирующие позиции Павел Звягин №28. Во втором повороте затолкали в плотный снег автомобиль лидера первого полуфинала Рафаэля Фаттахова №88. Пятнадцать кругов он вынужден наблюдать гонку со стороны. Шансы оставить Кубок «Чингисхан» дома сократились вдвое, вся надежда на «семерку» Радиса Хашимова.



Радис на очередном круге оказался во внутреннем снежном бруствере, выбравшись – упорно боролся, но потерянное время и технические проблемы не позволили полностью проехать дистанцию. В очередном групповом пируэте №12 Петра Дрофичева развернули поперек трассы, но это не проблема для маэстро, он быстро наверстал упущенное, вступив в борьбу за третью позицию.



Потерял третье место Павел Звягин №28, Петр Дрофичев обошел его, прижав к внутренней стороне трассы, а Владимир Иванов №59 завершил начатое, и Павел остался в повороте к лесу передом, капотом к направлению движения участников.



Дмитрий Володин №53, последний из четверки IBOX, потерял все шансы на победу из-за разбитого лобового стекла и после акробатических трюков с выбиванием его правой ногой боролся больше с грязью, чем с соперниками.



Безусловным лидером финала стал Беньямин Джепаев №63, Алексей Плешивых №11 периодически сокращал дистанцию и вырывался вперед на полкорпуса, но Джепаев быстро пресекал эти попытки и отрывался на длинной прямой. На приличном расстоянии от этого дуэта следовали Дрофичев №12 и Иванов №59. И вот – несколько кругов до финиша, казалось бы, сюрпризов уже не будет, но фортуна в этот раз решила вдоволь наиграться, и №63, чихая и троя двигателем, сдает одну позицию за другой, финишируя лишь пятым! Виват победителю, Алексею Плешивых №11 из Пермского края, удержавшему позицию и выигравшему эту сложнейшую, зрелищную и непредсказуемую гонку. Виват всем призерам.



Первая тройка победителей:

Алексей Плешивых, с. Вознесенское, Пермский Край – первое место. Дрофичев Петр, Калининец, Московская область – второе место. Иванов Владимир, Пермь – третье место.

Победитель увез домой один из двух эксклюзивных кубков ручной работы. Все участники соревнований получили памятные медали и подарки от партнеров и спонсоров, пятеро лидеров были заботливо одеты отцом Ирека – Джаудатом Мидхатовичем Миннахметовым в заказные бекеши, а первая шестерка разыграла учреждённый Андреем Варламовым, идейным вдохновителем мероприятия, призовой фонд в 750 000 рублей.

Пресс-служба НП РОСРР.



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