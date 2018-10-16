Разработанный в начале этого десятилетия 2,2-литровый дизельный двигатель Skyactiv-D стал очередным техническим шедевром от инженеров компании Mazda, заслужившим немало лестных отзывов как в экспертной среде, так и у простых автолюбителей: тихий, экономичный, приёмистый. Skyactiv-D отличается уникально низкой для дизелей степенью сжатия (14:1) и позволяет добиться чистоты выхлопа по нормам Евро-6 без впрыска мочевины.

Некоторое время этот дизель даже предлагали в России на кроссоверах СX-5 первого поколения. И вот теперь выяснилось, что у этих машин может возникнуть серьезная и довольно опасная неисправность. Металлические частицы, появляющиеся в процессе эксплуатации двигателя, могут попасть в вакуумный насос тормозной системы и вызвать быстрый износ ротора. Если такая беда случится, то узел не всегда сможет обеспечить требуемое разряжение, и при многократном нажатии на педаль тормоза в течение короткого промежутка времени эффективность работы тормозного привода упадет, длина тормозного пути увеличится, что может стать причиной аварии.

Кроме того колебания напряжения в цепи управления топливными форсунками могут привести к некорректной работе резистора подавления помех и вызвать скачки силы тока, а они приведут к повреждению цепи и короткому замыканию, в результате которого двигатель заглохнет. Внезапная остановка двигателя во время движения также может стать причиной ДТП.

Mazda обещает бесплатно устранить оба дефекта путем замены вакуумного насоса и перепрограммирования электронного блока управления двигателя. Всего под отзыв попали 889 кроссоверов, реализованных на российском рынке официальными дилерами в период с января 2012 года по январь 2016-го, список их VIN-номеров можно скачать на сайте Росстандарта.

Актуальный кроссовер Mazda СX-5 второго поколения предлагается в России только с атмосферными бензиновыми двигателями – 2.0 (150 л.с.) и 2.5 (194 л.с.), но скоро к ним присоединится наддувный агрегат Skyactiv-G 2.5T (230 л.с.), который недавно был анонсирован в Японии.