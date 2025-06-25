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  • GM и SAIC готовятся к запуску семейства бюджетных минивэнов Wuling Xingguang 730

GM и SAIC готовятся к запуску семейства бюджетных минивэнов Wuling Xingguang 730

25.06.2025 63 0 0

Опубликованы официальные изображения нового вэна марки Wuling. Вернее, вэнов, ведь это будет отдельное семейство, в которое войдут чисто бензиновая версия, подзаряжаемый гибрид и электрокар.

Бренд Wuling входит в совместное предприятие концернов General Motors и SAIC. Марка изначально славилась своими простенькими и доступными фургонами и вэнами. Затем гамму значительно расширили: появились кроссоверы, седан и электрические ситикары. Но и о хлебном для себя сегменте MPV бренд Wuling не забывает – анонсировано новое семейство минивэнов под названием Xingguang 730.

Wuling Xingguang 730 с ДВС
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Wuling Xingguang 730 с ДВС
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Покупателям предложат сразу три модификации на выбор – чисто бензиновый вэн, подзаряжаемый гибрид или полноценный электрокар. Между собой машины с ДВС и «электричка» отличаются оформлением передней части. «Традиционный» и гибридный Wuling Xingguang 730 имеют внушительную радиаторную решетку, тогда как у электроверсии – гладкая панель.

Электрический Wuling Xingguang 730

Среди общих особенностей дизайна экстерьера – фары и задние фонари с двойными диодными секциями, «парящая» крыша, наружные зеркала на отдельных ножках. Интерьер еще не показали. При этом известно, что Wuling Xingguang 730 будет доступен в семиместном исполнении.

Марка уже сертифицировала вэны, так что кое-какие вводные данные есть. Длина – 4910 мм, ширина – 1850 мм, высота – 1770 мм, колесная база – 2910 мм. Таким образом, по своим габаритам Wuling Xingguang 730 близок к предназначенному для Китая Honda Odyssey (не путать с американской версией).

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«Традиционный» минивэн Wuling оснащается бензиновым турбомотором 1.5 мощностью 177 л.с., силовая установка гибрида включает 106-сильный атмосферник 1.5, а «зеленому» минивэну достался 136-сильный электродвигатель. Остальные характеристики станут известны позже.

Wuling Xingguang 730 с ДВС на фото Минпрома КНР
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Электрический Wuling Xingguang 730 на фото Минпрома КНР
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В продаже Xingguang 730 ждут в четвертом квартале текущего года. Не исключено, что впоследствии минивэн Wuling превратится в модель Chevrolet: американская марка уже давно вешает свой галстук-бабочку на машины СП SAIC-GM-Wuling и поставляет их на развивающиеся рынки.

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