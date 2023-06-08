GM усиливает влияние Китая на свои будущие новинки: представлен концепт Proxima

Корпорация General Motors стремится укрепить свои позиции в Китае и хочет, чтобы её будущие модели нравились китайцам больше, чем те, что GM предлагает сегодня. Для этого GM в 2021 году обновила и значительно расширила дизайн-центр в Шанхае (GM China Advanced Design Center) и наняла для работы в нём много молодых китайских специалистов. Proxima — первый полноразмерный концепт, сделанный в этом центре после обновления, он показывает, какими будут китайские новинки GM в ближайшие 5-10 лет.

На Китай приходится около 40% глобальных продаж GM, в прошлом году американская корпорация реализовала здесь 2,3 млн автомобилей, что на 20,4% меньше, чем было в 2021-м. Доля GM на китайском рынке с 2015 года уменьшилась с 14,9 до 9,8%, так что обвинять только COVID-19 в плохих показателях вряд ли возможно — против GM в Китае работает целый комплекс факторов, в том числе бурное развитие местных, китайских брендов, многие их которых сейчас ставят рекорды продаж.

В прошлом году все представленные в Китае бренды GM (Baojun, Buick, Cadillac, Chevrolet, Wuling) показали двузначные цифры падения продаж — об этом свидетельствует официальная отчётность корпорации. Более свежая статистика от CAAM (Китайская ассоциация автопроизводителей) за январь-апрель 2023 года показывает, что дела у Cadillac пошли на лад — продано 51 528 автомобилей (+11,2% по сравнению с январём-апрелем 2022 года), неплохо держится Wuling (199 608 шт., +0,4%), а другие три марки продолжают падать: Buick реализовал 150 479 машин (-15,1%), Chevrolet — 50 279 шт. (-32,4%), Baojun — 3649 шт. (-92.9%). Для сравнения скажем, что лидером китайского рынка сейчас является марка BYD, её продажи за первые четыре месяца этого года выросли на 70,3% до 667 899 шт. Короче говоря, один BYD продаёт значительно больше машин, чем весь GM в Китае.

Руководство GM, разумеется, тщательно анализирует положение дел на китайском рынке и пытается понять, почему китайский потребитель теряет интерес, например, к некогда вожделенным Бьюикам. Продажи марки Buick в Китае в 2015 году уверенно перешагнули барьер в миллион машин в год, а после 2018 года резко пошли на спад. Дело, как мы уже сказали выше, в обострении конкуренции со стороны китайских брендов и, возможно, в дизайне.



Дизайн-центр GM в Шанхае, как и три других узловых дизайн-центра корпорации, до 2021 года работал, так сказать, в общей канве, то есть в рамках глобальной стратегии корпорации. Теперь же он больше нацелен именно на китайский рынок, занимается глубинными исследованиями местных вкусов, чтобы «установить эмоциональную связь с будущими покупателями электромобилей в Китае». В команде дизайн-центра много молодых китайских специалистов, концепт Proxima — это их работа.



Имя Proxima происходит от португальского слова proximo, которое переводится на русский как «следующий» — мол, примерно так будут выглядеть новые китайские модели GM. Эмблемы Buick на концепте не означают, что Proxima выйдет именно под этой маркой, и вообще не факт, что такая машина будет, GM лишь хотела продемонстрировать с помощью этого концепта новый подход к разработке и замерить реакцию китайской аудитории.



Proxima проектировался как флагманский электрический седан, поэтому у него большая колёсная база сочетается с довольно коротким капотом. Большие подъёмные двери типа «крылья чайки», безусловно, привлекают внимание и вполне могут достаться серийным моделям. В салоне — никакой кожи, отделка выполнена из вторсырья и экологически чистых материалов растительного происхождения. О технической начинке информации нет, она в данном случае неважна. Важно то, что дизайн-код, разработанный в Шанхае, вполне может стать глобальным, так что американским клиентам GM лучше заранее морально приготовиться.

