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  • Годовой отчёт АЕБ и перспективы авторынка РФ: дешёвых машин не будет уже никогда

Годовой отчёт АЕБ и перспективы авторынка РФ: дешёвых машин не будет уже никогда

11.01.2024 279 1 0

Вслед за аналитическим агентством ﻿«Автостат»﻿ итоги продаж новых автомобилей в 2023 году в России подвела Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ). Цифры от двух уважаемых организаций немного разнятся, но в целом дают одну и ту же картину о состоянии рынка РФ. Представители АЕБ вдобавок поделились своими прогнозами на 2024 год.

До февраля 2022 года и начала известных геополитических событий АЕБ была главным источником статистики по российскому авторынку, потому что собирала данные продаж непосредственно с автопроизводителей. В течение 2022 года многие члены АЕБ прекратили или приостановили работу в РФ, в связи с чем статистика от этой организации потеряла смысл, однако в 2023 году АЕБ сумела подстроиться под новые рыночные реалии и с минувшего лета публикует результаты продаж с учётом данных АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») — это совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «Автостат». Данные АО «ППК» позволяют учесть в статистике машины, ввезённые и проданные в РФ по схеме параллельного импорта, и продажи так называемых серых дилеров. Комбинируя собственные цифры, которые по-прежнему приходят от автопроизводителей, с цифрами АО «ППК» Ассоциация европейского бизнеса теперь даёт достаточно полную статистику продаж новых автомобилей в РФ.

Почти по каждой позиции АЕБ даёт более высокие цифры, чем «Автостат», с которыми мы знакомили читателей в отдельной заметке. Так, по данным АЕБ, объём продаж новых легковых и лёгких коммерческих автомобилей в 2023 году в России составил ﻿1 127 856 шт.﻿ (+57,8% по сравнению с АППГ). Лидирующим брендом, разумеется, стала Lada (352 572 шт., +87%), далее в первую пятёрку вошли Haval (118 826 шт., +253%), Chery (118 055 шт., +207%), Geely (84 019 шт., +244%) и ГАЗ (56 077 шт., +33%), но поскольку ГАЗ производит только коммерческие автомобили, то, по сути, пятое место занимает Omoda (44 909 шт., +2853%).

Полная статистика по маркам и моделям доступна на сайте АЕБ, там же можно посмотреть любопытные данные по структуре рынка. Например, доля дизельных машин за прошедший год снизилась с 10,6% до 5,9% и, согласно прогнозу АЕБ, будет снижаться дальше вплоть до полного исчезновения дизелей в сегменте легковых автомобилей. Это, к слову, общемировая тенденция: с рынка США дизельные легковушки уже практически исчезли, в Европе их доля стремительно снижается, зато растут продажи электромобилей. В РФ доля «электричек» за год выросла с 0,4 до 1,2%, всего продано 13 008 машин этого типа.

Неофициальные каналы поставки дали в 2023 году 51% объема продаж новых автомобилей в России против 76% в 2022-м. Эксперты АЕБ полагают, что доля «серых» машин продолжит снижаться в этом году, но полностью не исчезнет, так как в России сохраняется устойчивый спрос за модели премиум- и лакшери-сегментов из Европы, США, Японии и Южной Кореи, которые сегодня невозможно привести на наш рынок официальным путём.

В сегменте LCV (лёгкие коммерческие автомобили) китайским брендам пока не удалось занять значительную часть российского авторынка и вообще в этом сегменте, по данным АЕБ, пока наблюдается большой дефицит машин — его только предстоит удовлетворить. По легковым моделям предложений сегодня с избытком, но спрос тоже не удовлетворён из-за высоких цен: проще говоря, многие россияне рады бы купить новую машину, но нет денег, а кредиты стали дорогими из-за высокой процентной ставки ЦБ РФ. Именно высокая процентная ставка привела к резкому торможению фактического спроса на новые автомобили в последние месяцы 2023 года. В АЕБ полагают, что ситуация нормализуется во второй половине 2024 года, то есть после президентских выборов. АЕБ также очень рассчитывает на меры стимулирования продаж новых автомобилей со стороны государства, то есть на льготные кредиты и прочие регуляторные механизмы. По итогам 2024 года российский рынок новых автомобилей, согласно прогнозу АЕБ, вырастет до 1,3 млн шт.

Потенциал для дальнейшего роста у рынка есть и большой, но он будет зависеть от множества социальных, экономических и политических факторов, предсказать которые на данный момент не представляется возможным. Чего, по мнению председателя Комитета АЕБ Алексея Калицева, точно ждать не стоит, так это возвращения к «нормальным» ценам: новых машин за 13 000 — 15 000 долларов (1,16 млн — 1,34 млн рублей в переводе по текущему курсу) в РФ не будет уже никогда, и это, конечно, очень печальная новость. От себя заметим, что и это общемировая тенденция — по крайней мере, в развитых странах: доступных моделей становится всё меньше из-за высоких издержек на разработку, производство и высоких требований по части экологичности и безопасности. У нас, конечно, немного другие ценообразующие факторы, но сути это меняет — дёшево больше не будет.

Россия авторынок статистика бизнес

 

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1 комментарий
12.01.2024 00:00
Papirus

Общемировая тенденция - это лишение людей их собственности, и начали именно с автомобилей. Следующим этапом станет недвижимость, которую будет невозможно оплачивать и содержать.
Пламенный привет Давосским выкормышам, которые представлены в России Грефом и Ко.

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