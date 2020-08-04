Госзнаки по-новому: в России появились другие номера для автомобилей и мотоциклов

В РФ ещё пару лет назад был разработан ГОСТ Р 50577-2018: этот документ вводит новые номерные знаки для мотоциклов и автомобилей с нестандартным креплением (такие, как правило, импортируются из Японии и США). Он должен был стать обязательным ещё в прошлом году, однако, этот срок перенесли по просьбе МВД. Предполагается, что подразделения ГИБДД будут присваивать буквенно-числовую комбинацию, а напечатать металлические таблички собственники ТС смогут у «частников», которые уже должны были закупить соответствующее оборудование. На самом деле новый стандарт уже год действует и применяется (некоторые компании печатают таблички иного формата), но теперь старый ГОСТ уходит в прошлое.



Согласно госстандарту, вступившему в силу сегодня, 4 августа 2020-го, для мотоциклов начнут выпускать номера размером меньше нынешних – не 245 x 185 мм, а 190 x 145 мм. Для машин с более узкой и высокой площадкой для крепления номера появились задние двухстрочные госзнаки (по форме они ближе к квадрату, чем к нынешним обычным вытянутым прямоугольным табличкам).

Помимо этого, новый ГОСТ предусматривает госзнаки для мопедов и так называемых внедорожных мототранспортных средств, то есть снегоболотоходов, мотовездеходов и т.д. Кроме того, по-иному теперь выглядит автономера для ретро-автомобилей (речь о тех классических машинах, которые участвуют, к примеру, в автопарадах), они получили обозначение в виде буквы «К».



На всех новых номерах сохранились используемые на данный момент шрифты государственных регистрационных знаков. Также прежними остались структура и габаритные размеры основных типов номеров для автомобилей и мотоциклов в РФ.

Печатать знаки иного формата будут частные компании, которые вошли в список аккредитованных организаций под контролем МВД. Напомним, в ведомстве попросили перенести срок вступления ГОСТа в силу, чтобы не было «возможных необоснованных расходов федерального бюджета» (подразделениям пришлось бы закупать заранее новые таблички). Кроме того, в прошлом году они активно штамповали знаки старого формата, на которые уже были потрачены деньги.



Кстати, с начала текущего года подразделения ГИБДД больше не обязаны выдавать регистрационные знаки (то есть они могут, но не обязаны оказывать соответствующие услуги). Теперь сотрудники должны только присваивать регистрируемому транспортному средству буквенно-числовой код, который впоследствии появится на металлической табличке.

Ранее сообщалось о ценах на услуги частных компаний, занимающихся печатью госзнаков. Максимальную планку стоимости установили в Федеральной антимонопольной службе (ФАС). Так, за комплект автомобильных госзнаков собственник должен платить не более 2 тыс. рублей, за металлические таблички для мотоциклов, тракторов, прицепов – не более 1,5 тыс. рублей, а номера типа «транзит» обойдутся в 200 рублей.



Отметим, сейчас комплект автономеров собственникам также обходится в 2 тыс. рублей – это размер госпошлины без учёта скидки в случае, если заказать печать знаков через портал госуслуг (предоставляется 30-процентная скидка).

