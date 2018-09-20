Новый ГОСТ «Знаки государственные регистрационные транспортных средств» начнёт действовать с 1 января 2019 года в соответствии с приказом Росстандарта 555-ст. Подготовку этого документа ещё в 2016 году инициировал Научный центр безопасности дорожного движения МВД РФ. Основное изменение – применение новых типов автономеров (10 вариантов).

Одним из новых типов знаков госрегистрации стали номера, созданные для квадратных задних площадок японских и американских автомобилей с нестандартным местом крепления. Как правило, такие машины ввозятся в страну не через дилеров, а по «серым» схемам. Сейчас их владельцам приходится либо использовать переходники для крепления стандартного номера (размер – 520 х 112 мм), либо загибать его боковые части. У новых госзнаков ширина и длина составят 290 х 170 мм.

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Новые госзнаки обещали также мотоциклистам. Владельцы иностранных мотоциклов получат таблички уменьшенного размера: 190 х 145 мм вместо 245 х 160 мм (этот размер используется для всех мотоциклов сейчас). Нынешние знаки не помещаются на площадку у иностранных ТС, поэтому байкеры вынуждены использовать переходники, чтобы крепить российские номера на зарубежные мотоциклы.

Как сообщает «Коммерсант», помимо этого ГОСТ впервые вводит знаки госрегистрации для мопедов. Их размер будет таким же, как у номеров для мотоциклов, однако набор букв и цифр будет иным. Такие знаки предназначены для крепления на так называемые «макси-скутеры». Несмотря на то, что они не являются мотоциклами, их моторы имеют объём более 50 куб. см.

Обещают появиться специальные мотоциклетные номера на красном фоне, предназначенные для транспорта работников иностранных дипмиссий, а также госзнаки для квадроциклов.

Отметим, ГИБДД по-прежнему не планирует регистрировать обычные мопеды и скутеры с двигателями малого объёма и невысокой максимальной скоростью (до 50 км/ч). Также, несмотря на обсуждения, не стоит в ближайшее время ждать госзнаков для велосипедов и для электромобилей (предполагалось, что они будут обозначаться буквой «Е»).

Свои знаки, обозначенные буквами «К» и «С», получат соответственно классические (ретро-автомобили), а также спортивные машины (участники автосоревнований). При этом буквы «К» и «С» на металлической табличке будут отделены от основного номера чертой. В Российской автомобильной федерации приветствуют появление специальных знаков и настаивают на разработке специальных правил для движения таких машин к местам проведения выставок или гонок.

Помимо прочего в ГОСТ ввели норму о том, что заготовка каждого знака госрегистрации должна иметь уникальный 12-значный код изготовителя. С его помощью полиция сможет узнать где, кем и когда был выпущен определённый автономер, а также о том, где он был продан. Ещё в стандарте больше нет запрета на сверление дополнительных отверстий в госзнаке: нельзя только затрагивать символы, код RUS и флаг.

Ранее Kolesa.ru сообщал о том, что зарегистрировать новые автомобили покупатели смогут у дилеров. Такой порядок начнёт действовать в следующем году. В этом случае дилеры будут самостоятельно направлять все документы для регистрации в ГИБДД, изготавливать знаки, а клиенты получат машину вместе с пакетом документов, госзнаками и ключами.