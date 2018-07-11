Покупатели новых автомобилей смогут зарегистрировать их у официальных дилеров, не посещая подразделение ГИБДД. Чтобы оказывать новые платные услуги, дилеры должны добиться статуса «специализированной организации» и включения в специальный реестр, который будет находиться под контролем МВД. Для этого автодилерам понадобятся договоры с производителями, помещение и штат квалифицированных сотрудников.

Такой порядок описан в проекте закона «О государственной регистрации транспортных средств», который законодатели разрабатывают с 2011 года. В первом чтении документ был одобрен в 2013 году, с тех пор в него вносили изменения. Пакет поправок от ГИБДД пришёл в июле прошлого года. Теперь инициативу готовят ко второму (основному) чтению, которое предположительно состоится на следующей неделе. Окончательно законодатели могут принять её весной 2019 года.

Статьи Правила регистрации автомобилей: что изменилось с 10 июля 2017 года Первым из ключевых положительных изменений, внесенных новым приказом, стала возможность проведения регистрационных действий с автомобилями, у которых идентификационные номера (в частности, VIN), были «изменены в...

19430 4 0 17.07.2017

Согласно законопроекту, включённые в реестр официальные дилеры будут отправлять в ГИБДД документы для регистрации новых машин и изготавливать автономера. После получения одобрительного ответа от подразделения, они смогут передать комплект (документы, номера и ключи от машины) автовладельцу. При этом компании смогут на этом заработать, так как регистрация машины в дилерском центре будет платной услугой. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) установит предельный тариф и будет контролировать его соблюдение.

Как сообщает «Коммерсант», новый порядок распространится на регистрацию только новых автомобилей, а при покупке подержанной машины (даже по программе trade-in в автосалоне) всё равно придётся самостоятельно ехать с документами в подразделение. Предположительно возможность обращаться в ГИБДД оставят и для покупателей новых машин, в случае, если они не захотят переплачивать за дополнительные услуги дилеров.

При этом выдавать, как сейчас, автономера ГИБДД больше не будет. Сотрудники смогут только назначать государственные регистрационные номера (то есть сочетание букв и цифр). А непосредственно выдачей государственных регистрационных знаков (металлических пластин с нанесёнными буквами и цифрами) займутся фирмы-изготовители, которые также включат в отдельный реестр. У цен на их услуги будет ограничитель: ФАС также установит предельно допустимые тарифы.

В финальной редакции документа нет упоминания об аукционах по продаже «красивых» номеров, хотя раньше такие предложения звучали и в ГИБДД, и среди депутатов. МВД решило отказаться от идеи легализации продажи номеров с удачным сочетанием букв и цифр, то есть официально ведомство зарабатывать на этом не будет. Однако, новшество, касающееся выдачи номеров, поможет ему сэкономить: цена каждого номера составляет примерно 400-500 рублей (в зависимости от региона и поставщика). А в случае одобрения поправок, МВД не придётся закупать их с помощью тендеров и распределять между субъектами РФ.

Из-за этого предположительно потери будут у федерального бюджета: сейчас ежегодные поступления от пошлин, которые платят автовладельцы при первичной регистрации автомобилей с выдачей номеров, составляют около 4-5 миллиардов рублей в год. Напомним, размер платежа – 2 000 рублей.

Ещё одна важная поправка касается регистрации старых машин. Речь идёт о случаях, когда у автомобиля все идентификационные номера на кузове нельзя распознать из-за коррозии. Законопроект предлагает наносить на ТС «дополнительную маркировку» (после экспертизы криминалиста), что позволит без проблем проводить с ними регистрационные действия в дальнейшем. Кто будет оплачивать работы по нанесению маркировки, в документе не говорится.