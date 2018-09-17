Путин запретил: сотрудники ГИБДД больше не могут скручивать с машин номера

Путин запретил: сотрудники ГИБДД больше не могут скручивать с машин номера

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По сути новый указ президента РФ просто закрепил ту норму, которая появилась в Кодексе об административных правонарушениях ещё в 2014 году.

Изменения в положение о ГИБДД внёс новый указ президента России. Один из них формальный – он лишь «напомнил» сотрудникам ГИБДД о запрете на снятие знаков госрегистрации с автомобилей с целью запрещения их эксплуатации. Такая мера ранее применялась при ряде нарушений, в их числе как управление без ОСАГО, так и чрезмерная тонировка, с которой автовладелец не пожелал расстаться на месте.

Buying a car

Однако с 2013 года подобная мера официально не применяется, так как Министерство внутренних дел разрешило автовладелльцам заказывать дубликаты автономеров у частных компаний в случае похищения знаков госрегистрации мошенниками или утери.

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Так как эта норма носит технический характер, она уже вступила в силу, несмотря на то, что Владимир Путин подписал указ только 15 числа, а опубликован он был сегодня, 17 сентября 2018 года.

Это изменение – не единственное в указе президента РФ. Документ также уточнил полномочия ГИБДД, которые касаются проверок учебно-материальной части автошкол и программ подготовки будущих водителей.

Напомним, правила проведения проверок автошкол сотрудниками ГИБДД были описаны в соответствующем письме-рекомендации, однако в 2017 году его отменили. Сначала в ведомстве решили, что получившийся правовой вакуум помогут закрыть два новых приказа МВД, однако оказалось, что у МВД нет полномочий утверждать процедуру проверки автошкол, из-за этого понадобились изменения в указ президента РФ. Раз он уже вступил в силу, то обновлённый порядок проверки автошкол тоже появится в скором времени. По данным «Коммерсанта», помимо этого ГИБДД предположительно введёт новые меры по контролю за выданными заключениями.

Помимо этого, у сотрудников ГИБДД теперь есть право выдавать свидетельства о соответствии требованиям безопасности владельцам тех транспортных средств, у которых есть внесённые в конструкцию изменения. Речь идёт о машинах с установленным газовым оборудованием, усиленными бамперами, лебёдкой или большими внедорожными колёсами. Такие документы подразделения выдают и сейчас, то есть для граждан в процессе регистрации таких машин ничего не изменилось.

Woman in car

В начале прошлого месяца Kolesa.ru сообщал о том, что регистрировать автомобили у дилеров можно будет в конце лета 2019 года. Соответствующий федеральный закон подписал президент РФ, после чего документ появился на официальном сайте правовой информации. В итоге дилер сможет отдавать покупателю новую машину вместе с пакетом документов, знаками госрегистрации и ключами.

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Теги: Авто и общество , В России , Закон , автономера , ГИБДД , регистрация автомобилей
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